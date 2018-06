Στο τραπέζι πρόταση μομφής από τη ΝΔ

Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να θέτει διαρκώς σε όλες τις δημόσιες τοποθετήσεις του ζήτημα πολιτικής και κοινοβουλευτικής νομιμοποίησης της κυβέρνησης για την έγκριση της συμφωνίας με την ΠΓΔΜ, ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο η ΝΔ να προχωρήσει στην επόμενη διαθέσιμη επιλογή που έχει, με την κατάθεση ακόμα και πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης στη Βουλή.

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα από τα χαρτιά που έχει στα χέρια του ο πρόεδρος της ΝΔ, αλλά και μια από τις εισηγήσεις που έχει δεχθεί τις τελευταίες ημέρες, ως «όπλο» στην πολιτική παραδοξότητα μιας συγκυβέρνησης δυο εταίρων, στην οποία ο ένας εκ των δυο - οι ΑΝΕΛ - δηλώνουν ότι θα καταψηφίσουν την συμφωνία Τσίπρα - Ζάεφ.

Ενδιάμεσος σταθμός σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι το Προεδρικό Μέγαρο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βάζει στην πολιτική εξίσωση και τον Προκόπη Παυλόπουλο, επικαλούμενος εκτός από την πολιτική του ιδιότητα και αυτή του συνταγματολόγου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να υπογραμμίσει και σε ανώτατο θεσμικό επίπεδο, ότι ο πρωθυπουργός δεν νομιμοποιείται να δεσμεύσει τη χώρα σε οποιαδήποτε διεθνή συμφωνία όταν δεν διαθέτει καν τη νομιμοποίηση της κυβέρνησης του για να το πράξει.

Οι συνεργάτες του προέδρου της ΝΔ σημείωναν χαρακτηριστικά οτι βάσει του Συντάγματος ένας πρωθυπουργός μπορεί να υπογράψει μια διεθνή συμφωνία, με την προϋπόθεση ότι διαθέτει τη στήριξη έστω της κυβέρνησής του.

«Ούτε αυτό δεν έχει ο κ. Τσίπρας, και θέλει να δεσμεύσει την χώρα με μια κακή συμφωνία» έλεγαν με νόημα, καλώντας τον Πρωθυπουργό να μην βάλει την υπογραφή του στην συγκεκριμένη αυτή συμφωνία.

Στην ουσία του κειμένου της συμφωνίας, από τη ΝΔ κάνουν λόγο για απαράδεκτες εθνικές υποχωρήσεις, με εκχώρηση της «μακεδονικής γλώσσας» και της «μακεδονικής εθνότητας» στοιχεία που εξ αρχής δεν μπορούσαν να γίνουν αποδεκτά από τους Έλληνες και προφανώς τη ΝΔ.

Σημείωναν δε, ότι ακόμα και το «erga omnes» καταρρίπτεται από τη στιγμή όπου σε όλο τον κόσμο τους πολίτες της ΠΓΔΜ θα τους αποκαλούν Μακεδόνες (Macedonian/citizen of the Republic of North Macedonia), μόνο στην Ελλάδα θα λέγονται «πολίτες της Severna Makedonja».