Στον Γάλλο συγγραφέα Νταβίντ Ντιόπ το International Booker

JOEL SAGET via Getty Images

Νικητής του International Booker Prize αναδείχθηκε ο συγγραφέας Νταβίντ Ντιόπ, ο οποίος απέσπασε το βραβείο για το δεύτερο μόλις μυθιστόρημα του με τίτλο «At Night All Blood is Black», που αφηγείται μία ιστορία εμπνευσμένη από τις εμπειρίες του Σενεγαλέζου προπάππου του από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Ντιοπ, ο πρώτος Γάλλος συγγραφέας που τιμάται με το εν λόγω βραβείο, μοιράστηκε το έπαθλο των 50.000 λιρών (58.000 ευρώ) με την Άννα Μοσχοβάκη, μεταφράστρια του βιβλίου του στα αγγλικά -και ποιήτρια.

Το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά με τίτλο «Τη νύχτα, όλα τα αίματα είναι μαύρα» από τις εκδόσεις Πόλις (μετάφραση Αλεξάνδρα Κωσταράκου, επίμετρο Έφη Γαζή).

Όπως είχε πει ο συγγραφέας σε πρόσφατη συνέντευξη του στο BBC «ο προπάππους μου δεν είχε μιλήσει ποτέ στη σύζυγο του ή στην μητέρα μου για την εμπειρία του από τον πόλεμο» και ήταν ακριβώς αυτή η σιωπή που πυροδότησε το ενδιαφέρον του. Σημειώνεται ότι κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο πολέμησαν στο πλευρό της Γαλλίας 135.000 Σενεγαλέζοι, εκ των οποίων οι 30.000 έχασαν τη ζωή τους στο πεδίο της μάχης.

Ενα μυθιστόρημα με αναπάντεχη για το θέμα του ποιητική γλώσσα

Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος (1914-1918) είναι σε εξέλιξη. Ένα πρωί, ο λοχαγός Αρμάν δίνει μέσα από τα χαρακώματα το σύνθημα της επίθεσης εναντίον των Γερμανών. Οι στρατιώτες εφορμούν. Ανάμεσά τους ο Αλφά Ντιάγε και ο Μαντέμπα Ντιοπ, δυο Σενεγαλέζοι που μάχονται, μαζί με τόσους άλλους ομοεθνείς τους, για τα γαλλικά χρώματα. Λίγα μέτρα μετά την έξοδό τους από το χαράκωμα, ο Μαντέμπα πέφτει θανάσιμα πληγωμένος μπροστά στα μάτια του Αλφά, του παιδικού του φίλου που τον είχε πάνω κι από αδελφό.

Από δω και πέρα, η αφήγηση ακολουθεί τον Αλφά καθώς βυθίζεται στην τρέλα μετά τον θάνατο του φίλου του και αδελφού της καρδιάς του, για τον οποίο αισθάνεται υπεύθυνος. Η ενοχή και οι τύψεις τον στοιχειώνουν, μετατρέποντας αυτό τον εικοσάχρονο από ένα μικρό χωριό της Αφρικής, που βρέθηκε σ′ αυτή την ουδέτερη ζώνη, σε μηχανή θανάτου: γίνεται το οπλισμένο χέρι του Θεού, το πρόσωπο της μοίρας για τους «εχθρούς με τα γαλάζια μάτια», και σπέρνει τον τρόμο ακόμα και στους δικούς του.

Μοναχικός πολεμιστής, αγρίμι ανελέητο μέσα στο στόμα του τέρατος, μονολογεί για τις «δύο όψεις που έχουν τα πράγματα» και προβληματίζεται για τη σχετικότητα των αρχών και των αξιών. Ως έσχατη αντίσταση στο πρώτο μακελειό του 20ού αιώνα, επαναφέρει στη μνήμη του τη ζωή στην Αφρική, έναν κόσμο χαμένο πια, που ξαναζωντανεύει.

Μυθιστόρημα με αναπάντεχη για το θέμα του ποιητική γλώσσα, ακολουθεί τον ρυθμό της μητρικής γλώσσας του αφηγητή, με φράσεις που επαναλαμβάνονται στην αφήγηση σαν επωδός, δημιουργώντας μια ηχώ που συνδέει τον Αλφά Ντιάγε με την πατρίδα του.