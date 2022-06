Τα απίθανα πράγματα που μπορούν να μαρτυρήσουν τα πόδια μας για εμάς

sstop via Getty Images

sstop via Getty Images

Όλοι ξεκινήσαμε με υπέροχα πόδια . Ας βάλουμε να παίζει απλά το “This Little Piggie” με ένα μωρό και θα δούμε πώς ήταν τα πόδια μας προτού τα πεζοδρόμια της πόλης, τα άβολα παπούτσια και η γυμναστική συνεισφέρουν στη φθορά τους εδώ και χρόνια.

«Πρέπει να ειπωθεί η αλήθεια, υπάρχουν πολλά άσχημα πράγματα που μπορούν να συμβούν στα πόδια μας και δεν πρέπει να ντρεπόμαστε για αυτά καθόλου», λέει ο ποδίατρος Μπραντ Σέφερ, μέλος του καστ της εκπομπής TLC My Feet Are Killing Me. «Όλοι έχουν προβλήματα με τα πόδια τους και τα περισσότερα από αυτά αντιμετωπίζονται εύκολα με την κατάλληλη φροντίδα».