Η γυανίκα με τα μακρύτερα νύχια στον κόσμο αποφάσισε να κάνει το τέλειο μανικιούρ.

Η Αγιάννα Γουίλιαμς από το Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει το ρεκόρ Guinnes από το 2017 με μήκος 5.8 μέτρα, ενώ για κάθε μανικιούρ χρειαζόταν δύο βερνίκια νυχιών και είκοσι ώρες δουλειά.

Κατά την τελευταία μέτρηση που έγινε πριν λίγες μέρες, το μήκος των νυχιών της είχε φτάσει στα 7.5 μέτρα, ενώ πλέον, χρειαζόταν τέσσερα βερνίκια και κάθε μανικιούρ κρατούσε μερικές ημέρες.

Για το κόψιμο των νυχιών της χρειάστηκε την συνδρομή δερματολόγου από την πόλη του Φορτ Γουόρθ, η οποία χρησιμοποίησε ένα ειδικό τροχό. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που η Αγιάννα Γουίλιαμς έκοβε τα νύχια της μετά από περίπου τριάντα χρόνια. Η τελευταία ήταν στις αρχές του 1990.

«Με ή χωρίς τα νύχια μου πάλι θα είμαι η βασίλισα. Δεν με κάνουν τα νύχια, αλλά εγώ αυτά», σχολίασε η Γουίλιαμς, η οποία τώρα έχει αποφασίσει να τα αφήσει σε πιο «πρακτικό» μήκος, αυτό των 15 εκατοστών.

Όπως ήταν φυσικό το τεράστιο μήκος των νυχιών δεν της επέτρεπαν να κάνει καθημερινές δουλειές όπως το πλύσιμο των πιάτων ή το στρώσιμο των κρεββατιών.

Να σημειωθεί πως μετά το μανικιούρ τα νύχια της Αγιάννα Γουίλιαμς πρόκειται να εκτεθούν στο μουσείο, «Ripley’s Believe it or Not!», στο Ορλάντο της Φλόριντα.

Πάντως τα μακρύτερα νύχια στον κόσμο ήταν αυτά της Λι Ρέντμοντ, με μήκος 8.5 μέτρα, από το 1979 έως και το 2009 όταν και έσπασαν σε τροχαίο ατύχημα.

