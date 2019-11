Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια της Tate Britain έρχονται από ένα δυστοπικό μέλλον

Η Tate Britain αποκάλυψε στις 29 Νοεμβρίου τον φετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό της πρόσοψης του μεγαλοπρεπούς κτιρίου της που βρίσκεται στον Τάμεση. Μπλεγμένα καλώδια με φωτάκια, σκισμένα πανιά, πάγος και λάσπη, μαζί με ήχους από κεραυνούς και κρωξίματα τροπικών πουλιών υποδέχονται τους επισκέπτες στην είσοδο Millbank, σε ένα μετα-αποκαλυπτικό σκηνικό ερήμωσης και λεηλασίας, που ουδεμία σχέση έχει με την κλασική εικαστική αντίληψη των Χριστουγέννων.

Ο στολισμός ανατέθηκε από την Tate Britain στη Λονδρέζα καλλιτέχνη Αν Χάρντι -γνωστή από γλυπτικές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας- η οποία είχε ως σημείο εκκίνησης και έμπνευσης το χειμερινό ηλιοστάσιο, εξού και ο τίτλος που έδωσε στο έργο της «The Depth of Darkness, the Return of the Light» (το βάθος του σκότους, η επιστροφή του φωτός). «Το ηλιοστάσιο είναι στις 22 Δεκεμβρίου και όλες οι άλλες γιορτές προέρχονται από αυτό», εξηγεί.