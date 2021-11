«Τα καινούργια ρούχα του Αυτοκράτορα»: Το παραμύθι του Άντερσεν στο Θέατρο Τέχνης

Η συγκεκριμένη παραγωγή της Παιδικής Σκηνής του Θεάτρου Τέχνης σχεδιάστηκε- μέσα από τις έκτακτες συνθήκες που προέκυψαν λόγω πανδημίας- ειδικά για να μπορεί να ταξιδεύει και εκτός θεατρικής σκηνής. Έτσι παρουσιάζεται κατόπιν πρόσκλησης σε σχολεία αλλά και σε άλλους μη θεατρικούς χώρους.

Συντελεστές

Θεατρική διασκευή: Εύα Στυλάντερ

Σκηνοθεσία, στίχοι, μουσική: Κωνσταντίνος Ευστρατίου

Σκηνικά, κοστούμια, κατασκευές: Μυρτώ Κοσμοπούλου

Κατασκευές κοστουμιών: Μάρθα Χαραλαμπίδου (where is the cat?)

Σύνθεση εικόνων σκηνικού: Εύα Ανδρονικίδου

Επιμέλεια κειμένου: Κατερίνα Χαλκούτσου

Φωτογραφίες: Χρήστος Συμεωνίδης

Παίζουν: Κωνσταντίνος Βασιλόπουλος , Κωνσταντίνος Ευστρατίου, Ιωάννα Μπιτούνη.

Παραστάσεις

Παράσταση preview (ειδική τιμή εισιτηρίου 8 ευρώ) : Κυριακή 21 Νοεμβρίου, ώρα 12μ

Εορταστικό πρόγραμμα 5 Δεκεμβρίου έως 9 Ιανουαρίου (τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ)



Τακτικές παραστάσεις κάθε Κυριακή στις 12μ. (5/12/19/26 Δεκεμβρίου και 2/9 Ιανουαρίου)

Επιπλέον εορταστικές παραστάσεις: 26 Δεκεμβρίου και στις 3μμ, 2 Ιανουαρίου και στις 3μμ, 6 Ιανουαρίου(των Φώτων) στις 12 μ.

Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/theater/ta-kenouria-roucha-tou-aftokratora/