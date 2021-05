Τα καλύτερα δώρα για το τέλος της σχολικής χρονιάς που έχουν λάβει ποτέ δάσκαλοι

«Μια χρονιά, μια μαμά μου έστειλε 750 mL βότκα! Δόθηκε διακριτικά σε μια χάρτινη σακούλα. Η μητέρα (αυτή) ξόδεψε χρόνο για να μάθει ποιο ποτό θα ήθελα. Καθ ’όλη τη διάρκεια του έτους, αναγνώρισε επίσης ότι εκτίμησα την συνεργασία με το παιδί της. Ήταν υποστηρικτικός γονέας και σίγουρα εκτίμησα τη χειρονομία. Είναι μια εμπειρία που δεν θα ξεχάσω ποτέ και έχω εργαστεί στην εκπαίδευση για περισσότερα από 15 χρόνια». Ιησούς T. Πένα.

«Έλαβα ένα αντίγραφο του «Αγαπητέ Δάσκαλε, μια γιορτή των ανθρώπων που μας εμπνέουν»(’«Dear Teacher, A Celebration of People Who Inspire Us»). Ένας γονέας είχε συγκεντρώσει επιστολές από τους μαθητές μου για το τι αγάπησαν περισσότερο κατά την διάρκεια της τέταρτης τάξης και τα έβαλε στο βιβλίο μαζί με τις φωτογραφίες τους. Ήταν καταπληκτικό»! Μελίσα Σουλτς Μίλερ

«Μια γλάστρα με τα αποτυπώματα των παιδιών πάνω της και μ′ ένα όμορφο λουλούδι». Τζένιφερ Κλαφ Μπόνγκερ.

«Ενα σημείωμα που να δείχνει σκέψη σημαίνει τόσα πολλά. Ένα χρόνο, μια μαμά έφτιαξε μια πινακίδα για την πόρτα της τάξης μου και έβαλε όλα τα παιδιά να την υπογράψουν. Μου αρέσει να την κρεμάω κάθε χρόνο και να κοιτάζω τα ονόματα και να σκέφτομαι πόσο χρονών τα παιδιά είναι τώρα»... Αντζελα Ζούμπ ΜακΝίλι.