Τα καλύτερα σνακ για το αεροδρόμιο σύμφωνα με τους διατροφολόγους

Trail mix - Συνδυασμός γκρανόλας, αποξηραμένων φρούτων, ξηρών καρπών και καραμέλας

Σπιτικό ή αγορασμένο, είναι το τέλειο σνακ. Όπως λέει ο εκπρόσωπος τύπου του New York State Academy of Nutrition and Dietetics (Ακαδημίας Διατροφής και Διαιτολογίας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης) και ιδιοκτήτης του Genki Nutrition, Τζόναθαν Βαλντέζ, που φτιάχνει το δικό του μείγμα με σταφίδες, φιστίκια, καρύδια και granola, « «Μου αρέσει το trail mix γιατί τρώγοντας μόνο μια χούφτα με βοηθάει να χορτάσω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι γεμάτο πρωτεΐνες, φυτικές ίνες και ακόρεστα λιπαρά που είναι υγιεινά για την καρδιά».