Η μάστιγα των διατροφικών διαταραχών σε παιδιά κι εφήβους

Διατροφικές διαταραχές σε παιδιά και εφήβους. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, 8 Μαρτίου, Αθήνα

Οι τελευταίες έρευνες παγκοσμίως καταδεικνύουν το μέγεθος της έξαρσης των διατροφικών διαταραχών στους εφήβους αλλά και στους ενήλικες, καθώς οι διατροφικές διαταραχές «χτυπούν» ανεξαρτήτως φύλου, εθνότητας, ηλικίας και κοινωνικής τάξης. Πιο συγκεκριμένα, μια συστηματική έρευνα του 2016 η οποία περιλαμβάνει πολλές άλλες επιδημιολογικές έρευνες αναφέρει ότι τα ποσοστά των ευρωπαίων γυναικών που πάσχουν από όλο το φάσμα των ΔΔ είναι: το 1-4% από νευρική ανορεξία, το 1-2% από νευρική βουλιμία, το 1-4% από αδηφαγική διαταραχή και το 2-3% από τις άτυπες μορφές (Keski-Rahkonen and Mustelin, 2016). Στην συνέχεια μια άλλη έρευνα που έγινε το 2017 σε 5658 γυναίκες μέσης ηλικίας δηλ. άνω των 40 στο Ηνωμένο Βασίλειο έδειξε ότι το 13.5–17.4% πάσχει από κάποια διατροφική διαταραχή (Micali et al.,2017). Ανάλογα και μεγαλύτερα ποσοστά αναφέρονται σε μια επιδημιολογική έρευνα σε 6.140 εφήβους ηλικίας 14-16 ετών και 5.069 ατόμων ηλικίας 16-18 ετών. Τα αποτελέσματα είναι καθηλωτικά καθώς το 25% των κοριτσιών και 12% των αγοριών ηλικίας 14-16 πάσχει από όλο το φάσμα των ΔΔ, ενώ το 21.5% των κοριτσιών και το 8%των αγοριών αντίστοιχα νοσούν από ΔΔ σε ηλικία άνω των 16 ((Micali et al.,2015). Δυστυχώς τα ποσοστά των εφήβων που νοσούν παγκοσμίως είναι ανησυχητικά πολύ ψηλά καθώς κυμαίνονται από 19-22% (Hammerle et al., 2016) περίπου 2-3 άτομα στα 10!