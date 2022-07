Τα παραδείγματα που αναδεικνύουν τη δυναμική του Πανεπιστημίου Αιγαίου

O Δρ. Στέλιος Πλαϊνιώτης, αποφοίτησε από το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου το 2001. Συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Bartlett School of Architecture, University College of London, στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό & Μηχανική (έπαινος) και στα Εικονικά Περιβάλλοντα, ενώ πήρε διδακτορικό με υποτροφία στην Υπολογιστική Ρευστοδυναμική από το Πανεπιστήμιο του Γκρήνουιτς. Είναι ιδρυτής και CEO της εταιρείας περιβαλλοντικής μηχανικής και σχεδιασμού NEAPOLI (neapoli.com) με γραφεία στην Κουάλα Λουμπούρ Μαλαισίας (Headquarters), στο Λονδίνο, στη Σεούλ και στο Πεκίνο. Είναι συγγραφέας του πρώτου οδηγού της Κίνας για τον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό «Design for Sustainability», ο οποίος χρησιμοποιείται ως εγχειρίδιο στο Πανεπιστήμιο Αρχιτεκτονικής Tongji της Σαγκάης και στο Πανεπιστήμιο του Nottingham (ΗΒ). «Οι σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου μου έδωσαν πολλά εφόδια και εμπειρίες, όχι μόνο από τα ακαδημαϊκά βιβλία και τις διαλέξεις, αλλά και από τη φοιτητική ζωή που είναι βαθιά ενσωματωμένη στις νησιωτικές κοινωνίες στο Αιγαίο. Μου δίδαξαν τις δεξιότητες που χρειάστηκα για να ξεχωρίσω στις σταδιοδρομία μου, αλλά και την αυτοπεποίθηση να επιδιώξω τα όνειρά μου», είπε χαρακτηριστικά.