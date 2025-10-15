Η πυραυλάκατος «Ρίτσος», κλάσης «Ρουσσέν» και μία από τις τέσσερις φρεγάτες κλάσης ΜΕΚΟ του ελληνικού στόλου πρωταγωνιστούν στη «φωτογραφία της ημέρας» που αναρτήθηκε online από το Πολεμικό Ναυτικό.

Οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, ο εκσυγχρονισμός των οποίων αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα «θρίλερ» του ΠΝ τα τελευταία έτη προορίζονται να αποτελέσουν μέρος της «ραχοκοκαλιάς» του ΠΝ, πλαισιώνοντας τις τέσσερις σύγχρονες FDI και τις μεταχειρισμένες FREMM/ Bergamini που επιδιώκεται να αποκτηθούν από την Ιταλία. Σημειώνεται πως οι φρεγάτες ΜΕΚΟ έχουν σηκώσει το βάρος της ελληνικής συμμετοχής στην επιχείρηση «Ασπίδες» της ΕΕ στην Ερυθρά Θάλασσα.

Όσον αφορά στις «Ρουσσέν», μέχρι την απόκτηση των FDI είναι τα πιο σύγχρονα και πιο προηγμένα πολεμικά πλοία που διαθέτει ο στόλος- βαριά οπλισμένα σκάφη που παραπέμπουν σε κορβέτες, με σύγχρονους αισθητήρες, υψηλή ταχύτητα και το κορυφαίο σύστημα αντιαεροπορικής/ αντιπυραυλικής άμυνας RAM. Ο εκσυγχρονισμός μέσης ζωής τους είναι επίσης ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που απασχολεί το ΠΝ.