

Τα πολύπριζα αποτελούν μία από τις πιο χρήσιμες οικιακές συσκευές που έχουμε όλοι στο σπίτι μας. Στην πραγματικότητα όμως, δεν αποτελούν λύση για κάθε ηλεκτρική ανάγκη.

«Ως ηλεκτρολόγος, έχω δει αμέτρητα προβλήματα να προκαλούνται από τη λανθασμένη χρήση πολύπριζων και προεκτάσεων ρεύματος», αναφέρει ο Μπόμπι Λιν από τη LiveWire Electrical. «Είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν έχουν σχεδιαστεί για ενεργοβόρες συσκευές ή για εκείνες που χρειάζονται σταθερή παροχή ρεύματος», προσθέτει.

Έτσι, ενώ τα πολύπριζα μπορούν να εξυπηρετήσουν τις περισσότερες οικιακές συσκευές, ορισμένες από αυτές έχουν μεγάλη ισχύ, γι’ αυτό και πρέπει να αποφεύγουμε να τις συνδέουμε με αυτά. Διαφορετικά, ενδέχεται κίνδυνος υπερθέρμανσης, βλάβης ή ακόμα και πυρκαγιάς.

Οι ηλεκτρολόγοι εξηγούν ποιες είναι οι οκτώ συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να συνδέουμε σε πολύπριζο.

1. Ψυγεία και καταψύκτες

Επειδή λειτουργούν συνεχώς, οι συσκευές ψύξης χρειάζονται πολύ περισσότερη ενέργεια από άλλες. «Η σύνδεσή τους σε πολύπριζο μπορεί να προκαλέσει πτώση του ρεύματος ή ενεργοποίηση του διακόπτη ασφαλείας», προειδοποιεί ο Ντάνιελ Μοκ, αντιπρόεδρος της Mister Sparky. «Πρέπει πάντα να συνδέονται απευθείας στην πρίζα του τοίχου», πρόσθεσε.

Ο Λιν συμφωνεί, επισημαίνοντας ότι πρόκειται όχι μόνο για ζήτημα ασφάλειας αλλά και προστασίας της συσκευής: «Πάντα συμβουλεύω να συνδέονται απευθείας στον τοίχο. Καταναλώνουν πολλή ενέργεια και οι διακυμάνσεις ρεύματος μπορούν να καταστρέψουν τον συμπιεστή τους, κάτι που σημαίνει επιπλέον κόστος για εμάς».

2. Φούρνοι μικροκυμάτων

Σύμφωνα με τον Μοκ, τα περισσότερα πολύπριζα δεν μπορούν να αντέξουν την κατανάλωση 12 έως 15 αμπέρ που χρειάζεται ένας φούρνος μικροκυμάτων. Αυτό αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό κύκλωμα του σπιτιού. «Αν δεν υπάρχουν αρκετές πρίζες στην κουζίνα, μπορούμε να καλέσουμε έναν επαγγελματία ηλεκτρολόγο για να εγκαταστήσει μια νέα με ασφάλεια», προτείνει.

3. Μικρές οικιακές συσκευές κουζίνας

Συσκευές πάγκου όπως καφετιέρες και φρυγανιέρες μπορεί να είναι φαινομενικά «αθώες», όμως καταναλώνουν περισσότερη ισχύ απ’ ό,τι νομίζουμε. «Για παράδειγμα, στις φρυγανιέρες υπάρχει ένα δίκτυο εκτεθειμένων συρμάτων που απαιτεί πολύ ρεύμα για να θερμανθεί», εξηγεί ο Μοκ.

Σε γενικές γραμμές, η χρήση τέτοιων συσκευών σε πολύπριζο μπορεί να οδηγήσει σε λιωμένα καλώδια ή μόνωση, κάτι εξαιρετικά επικίνδυνο.

4. Θερμαντικά σώματα και κλιματιστικά

Οι συσκευές αυτές απαιτούν μεγάλη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που τα πολύπριζα δεν μπορούν να αντέξουν. «Απαγορεύεται αυστηρά η σύνδεση θερμαντικών σωμάτων και κλιματιστικών σε πολύπριζο εξαιτίας του υψηλού κινδύνου υπερθέρμανσης», τονίζει ο Λιν.

«Έχω δει πολύπριζα να λιώνουν ή ακόμη και να προκαλούν φωτιά εξαιτίας τέτοιων συσκευών. Πρόκειται για μια επικίνδυνη πρακτική». Ο Μοκ προσθέτει ότι μία προέκταση ειδικά πιστοποιημένη για υψηλό φορτίο, είναι η ασφαλέστερη λύση.

5. Συσκευές περιποίησης μαλλιών

Συσκευές όπως πιστολάκια και ισιωτικές απορροφούν μεγάλη ένταση ρεύματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Απαιτείται πάντα να τις συνδέουμε απευθείας στην πρίζα του τοίχου, ώστε να αποφύγουμε ηλεκτρικά ατυχήματα.

6. Συσκευές ιατρικής χρήσης

Συσκευές ιατρικής χρήσης, όπως είναι μία συσκευή οξυγόνου, χρειάζονται σταθερή, αδιάκοπη παροχή ρεύματος, επομένως δεν πρέπει ποτέ να συνδέονται σε πολύπριζο.

7. Gaming PCs και ηχοσυστήματα υψηλής ποιότητας

Ο Χίκμαν επισημαίνει ότι ούτε οι υπολογιστές υψηλών επιδόσεων ούτε τα εξελιγμένα ηχοσυστήματα πρέπει να συνδέονται σε απλά πολύπριζα. «Χρειάζονται προστασία από κάποια αιφνίδια υπέρταση, κάτι που ένα κοινό πολύπριζο δεν μπορεί να προσφέρει», εξηγεί.

8. Άλλα πολύπριζα

Σύμφωνα με τον Μοκ, πολλοί κάνουν το λάθος να συνδέουν πολύπριζα μεταξύ τους. Μία τέτοια πρακτική υπερφορτώνει πολύ γρήγορα το ηλεκτρικό κύκλωμα και παραβιάζει τους κανόνες πυρασφάλειας.

Προσθέτει επίσης ότι, όταν χρησιμοποιούμε πολύπριζα, πρέπει να επιλέγουμε μοντέλα με ενσωματωμένο διακόπτη ασφαλείας, η οποία διακόπτει την παροχή ρεύματος όταν το φορτίο ξεπερνά τα όρια.

Με πληροφορίες από Real Simple

