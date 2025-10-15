Σε συναγερμό είναι οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες μετά την απόφαση της Κίνας να περιορίσει τις εξαγωγές κρίσιμων σπάνιων γαιών, λέγοντας ότι θέλει να αποτρέψει την «κατάχρηση» των ορυκτών από τον στρατό διαφόρων χωρών.

Το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα, ότι προχωρά σε εκτεταμένους περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και συναφών τεχνολογιών, πυροδοτώντας όχι μόνο μια ανησυχία στις αυτοκινητοβιομηχανίες αλλά και ένα ενδεχόμενο δεύτερο γύρο στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ.

Το Πεκίνο ωστόσο, δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί αυτήν την απόφαση και «δεν φοβάται» νέο γύρω στον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ, παρά τις πρόσφατες απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 100% στις κινεζικές εισαγωγές.

Ιδιαίτερα εκτεθειμένοι είναι οι ευρωπαϊκοί κολοσσοί που αντιμετωπίζουν ήδη σημαντικές καθυστερήσεις στην προμήθεια ανταλλακτικών, αφότου η Κίνα επέβαλε περιορισμούς στις εξαγωγές σπάνιων γαιών στις αρχές Απριλίου.

Καθυστερήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη

Η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας (VDA), το κύριο λόμπι της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας, δήλωσε ότι οι νέοι κανονισμοί της Κίνας αναμένεται να έχουν «εκτεταμένες συνέπειες στις παραδόσεις αυτοκινήτων στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Οι τελευταίοι περιορισμοί στις εξαγωγές της Κίνας θα πλήξουν τις βιομηχανίες μπαταριών και ημιαγωγών «ιδιαίτερα σκληρά, και επομένως και την αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος της VDA στο CNBC.

Το λόμπι της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας κάλεσε την γερμανική κυβέρνηση και τις Βρυξέλλες να αντιμετωπίσουν το ζήτημα «δυναμικά» με την Κίνα για να βρουν γρήγορα μια βιώσιμη λύση.

«Το γεγονός είναι ότι οι κινεζικοί περιορισμοί στις εξαγωγές σπάνιων γαιών και μόνιμων μαγνητών που εφαρμόστηκαν τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους έχουν ήδη επιδεινώσει σημαντικά την κατάσταση εφοδιασμού σπάνιων γαιών και στρατηγικών υλικών. Τα νέα μέτρα κάνουν την κατάσταση ακόμη χειρότερη», δήλωσε ο εκπρόσωπος της VDA.

Τα μέταλλα σπάνιων γαιών είναι ζωτικής σημασίας συστατικά για την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και για διάφορες εφαρμογές υψηλής τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών και των εφαρμογών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η ζήτηση για σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια, καθώς η μετάβαση στην καθαρή ενέργεια επιταχύνεται.

Η Κίνα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αλυσίδας εφοδιασμού κρίσιμων ορυκτών, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% της παγκόσμιας παραγωγής ορυκτών και υλικών σπάνιων γαιών. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει ότι αυτό αποτελεί στρατηγική πρόκληση εν μέσω της στροφής προς πιο βιώσιμες πηγές ενέργειας.

Εξαντλούνται τα αποθέματα

Ο Roberto Vavassori, πρόεδρος του ιταλικού λόμπι κατασκευαστών ανταλλακτικών αυτοκινήτων ANFIA, δηλωσε ότι ενώ οι κατασκευαστές μπόρεσαν να διατηρήσουν την παραγωγή όταν η Κίνα περιόρισε τις προμήθειες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα αποθέματα σπάνιων γαιών κινδυνεύουν τώρα να εξαντληθούν. Αυτό το απόθεμα «δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Vavassori σε συνέδριο στο Μιλάνο, σύμφωνα με το Reuters.

Ο Rico Luman, ανώτερος οικονομολόγος τομέα μεταφορών και logistics στην ολλανδική τράπεζα ING, εκτιμά ότι ο νέος περιορισμός των εξαγωγών από την Κίνα θα ασκήσει τεράστιες πιέσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού καθώς η κυριαρχεί στο 90% της παγκόσμιας δυναμικότητας διυλιστηρίων. Ωστόσο, τα αποθέματα που υπάρχουν ίσως εξομαλύνουν την αγορά για κάποιο διάστημα. Το ερώτημα είναι πότε η Κίνα θα αποφασίσει να αλλάξει την πολιτική αυτή» κατέληξε.

