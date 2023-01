Τα spinoff του «Game of Thrones» και οι αλλαγές στο ΗΒΟ Max

House of the Dragon /twitter

Το πρίκουελ του «Game of Thrones» έκανε πρεμιέρα τον Αύγουστο του 2022, σημειώνοντας ρεκόρ τηλεθέασης για το ΗΒΟ με 10 εκατ. θεατές -τη μεγαλύτερη τηλεθέαση πρεμιέρας στην ιστορία του δικτύου, περίπου στα ίδια επίπεδα με την πρεμιέρα της έκτης σεζόν του Game of Thrones. Η ανακοίνωση για τη δεύτερη σεζόν του «House Of The Dragon» ήρθε αμέσως, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την πρεμιέρα. Αλλά παρότι κατέστη σαφές ότι υπάρχει ένα μεγάλο κοινό διεθνώς που αγαπάει τις ιστορίες του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν, ο ίδιος ο συγγραφέας δηλώνει ότι η τύχη των spinoff παραμένει ασαφής.

Λίγο πριν από την εκπνοή του 2022, ο Μάρτιν έγραψε στο προσωπικό του blog ότι εκτός από τη δεύτερη σεζόν του House of the Dragon, καθώς και το The Winds of Winter, το πολυαναμενόμενο έκτο βιβλίο της επικής σειράς A Song of Ice and Fire, εργάζεται επίσης για τα επιπλέον spinoff του Game of Thrones που αναμένονται στο HBO. Ωστόσο, μετά τη συγχώνευση της μητρικής εταιρείας του HBO, WarnerMedia, με το Discovery τον Απρίλιο του 2022 -συν τις τεράστιες ανακατατάξεις στο HBO Max- ούτε το μέλλον ενός megahit όπως το franchise του Game of Thrones μπορεί να θεωρηθεί σίγουρο.

«Μερικά από αυτά [τα spinoff ] κινούνται γρηγορότερα από άλλα, όπως συμβαίνει πάντα με την ανάπτυξη. Κανένα δεν έχει πάρει πράσινο φως ακόμα, αν και ελπίζουμε… ίσως σύντομα. Ένα - δύο έχουν μείνει στο συρτάρι, αλλά δεν θα συμφωνήσω ότι είναι ‘νεκρά’. Κάτι μπορεί να βγει από το συρτάρι με την ίδια ευκολία που θα τοποθετηθεί σ’ αυτό. Σίγουρα όλες οι αλλαγές που έχουν γίνει στο HBO Max μας έχουν επηρεάσει» έγραψε ο Μάρτιν.

Χωρίς τίποτα να έχει επιβεβαιωθεί (ο Μάρτιν δεν προσδιόρισε σε ποια πιθανά spinoff του GoT αναφέρεται, ενώ το HBO αρνήθηκε να σχολιάσει), αυτή τη στιγμή υπάρχουν έξι spinoff του Game of Thrones που βρίσκονται σε κάποιο στάδιο ανάπτυξης.

Πριν από έξι μήνες, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι το HBO ετοιμάζει spinoff σειρά που βασίζεται σε έναν από τους πιο αγαπημένους ήρωες του GoT, τον Τζον Σνόου και ότι ο Κιτ Χάρινγκτον αναμένεται να επιστρέψει στον ρόλο που τον έκανε διάσημο. Επίσης, ότι η νέα σειρά θα πιάσει το νήμα μετά τα γεγονότα του τελευταίου κύκλου, όταν ο Τζον Σνόου ανακαλύπτει την αληθινή του ταυτότητα και το γεγονός ότι είναι εν δυνάμει κληρονόμος του Σιδερένιου Θρόνου και φεύγει εξόριστος πλέον από το Γουέστερος, αναζητώντας βόρεια από το Τείχος με τους Wildlings μια νέα ζωή.

Μια άλλη σειρά που θα επικεντρωθεί σε έναν επίσης, γνωστό χαρακτήρα είναι το The Sea Snake, που θα ακολουθήσει τον Λόρδο Κόρλις Βελάριον (τον οποίο στο House of the Dragon υποδύεται ο Στιβ Τουσέντ) με το σενάριο - πιλότο να έχει την υπογραφή του Μπρούνο Χέλερ (The Mentalist). Άλλα spinoff του GoT που βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης είναι τα «Tales of Dunk and Egg», «10.000 Ships», «9 Voyages» και μια σειρά κινουμένων σχεδίων.