Οι δέκα συν δύο ταινίες (χωρίς υπερήρωες) που ανυπομονούμε να δούμε το 2023

Η Μάργκοτ Ρόμπι στη «Βαβυλώνα», Paramount Pictures. Photo Credit: Scott Garfield

Το κινηματογραφικό 2023 έρχεται με τόνους πρίκουεκ και σίκουελ, ακολουθώντας την πεπατημένη των τελευταίων ετών, αν και μεταξύ αυτών, υπάρχουν ταινίες που πιθανώς ξεχωρίσουν. Από την άλλη, σε ένα σχεδόν παράλληλο σύμπαν, σκηνοθέτες με ισχυρό αποτύπωμα, από τον Κρίστοφερ Νόλαν και τον Γουές Άντερσον, μέχρι τους βετεράνους Μάρτιν Σκορσέζε και Ρίντλεϊ Σκοτ, συνεχίζουν τον δικό τους δρόμο. Από τις περίπου εκατό ταινίες της νέας χρονιάς που προμοτάρονται γερά από τα στούντιο, ξεχωρίσαμε δέκα συν δύο που ανυπομονούμε να δούμε.

Από το comeback του Μπρένταν Φρέιζερ που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας και τις ταινίες δράσης, μεταξύ των οποίων οι Επικίνδυνες Αποστολές του Τομ Κρουζ και ο αγαπημένος Ιντιάνα Τζόους, μέχρι τον Χοακίν Φίνιξ στον Ναπολέοντα, η λίστα περιλαμβάνει ταινίες που συζητούνται, αλλά όχι DC, πολυσύμπαντα και υπερήρωες -ας πούμε ότι, αφορά θεατές άνω των 15 ετών (ναι, υπάρχει κι αυτό το κοινό).

Διαφήμιση

Κατά πόσο οι ταινίες που ακολουθούν θα επαληθεύσουν τις προσδοκίες είναι άλλο θέμα.

Η Φάλαινα /The Whale (12 Ιανουαρίου)

«Πρέπει να ξέρω ότι έκανα σωστά ένα πράγμα στη ζωή μου». Η ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι («Ρέκβιεμ για ένα όνειρο», «Μαύρος Κύκνος»), που επιστρέφει μετά το «Mother!» (2017), διαδραματίζεται σε διάστημα πέντε ημερών και παρακολουθεί τον Τσάρλι -έναν άνδρα με νοσογόνο παχυσαρκία, λίγο πριν το τέλος της ζωής του- καθώς αναζητά τη σύνδεση με τα σημαντικά πρόσωπα της ζωής του, την αποξενωμένη 17χρονη κόρη του, την πρώην σύζυγο του, την καλύτερη φίλη του Έλι που τον φροντίζει, τους διαδικτυακούς μαθητές του, ακόμα και τον γεμάτο ζήλο ιεραπόστολο που του χτυπάει την πόρτα.

Απέσπασε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα έξι λεπτών στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας όπου το «The Whale» έκανε παγκόσμια πρεμιέρα -με τον πρωταγωνιστή Μπρένταν Φρέιζερ -στο μεγάλο comeback του- να δακρύζει από συγκίνηση-, ανάλογη ήταν η υποδοχή τόσο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο όσο και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου, ενώ οι κριτικές για την ερμηνεία του είναι διθυραμβικές.

Βαβυλώνα / Babylon (19 Ιανουαρίου)

Η ιστορία διαδραματίζεται σε μια ιδιαίτερα ασταθή περίοδο του πρώιμου Χόλιγουντ, όταν στα 1920s η νεοσύστατη βιομηχανία έκανε το πέρασμα από τον βωβό κινηματογράφο στις ομιλούσες ταινίες και αφηγείται τα γεγονότα -τις φιλοδοξίες, την υπερβολή, τις εκκεντρικές συμπεριφορές, την άνοδο και την πτώση των ηρώων- μέσα από το βλέμμα ενός χαμηλόβαθμου βοηθού παραγωγής, του Μάνι, ενός outsider, στην πραγματικότητα, τον οποίο υποδύεται ο Ντιέγκο Κάλβα.

Διαφήμιση

Ο Ντάμιεν Σαζέλ, ο νεότερος σε ηλικία βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης -το 2016 για το «La La Land»-, δηλώνει ότι η νέα ταινία του είναι εμπνευσμένη από το «Dolce Vita» του Φεντερίκο Φελίνι, το «Nashville» του Ρόμπερτ Άλτμαν και τον «Νονό» του Κόπολα. Ο Μπραντ Πιτ υποδύεται τον Τζακ Κόνραντ, έναν αστέρα του σινεμά που λατρεύει τα πάρτι, με την Μάργκοτ Ρόμπι να πρωταγωνιστεί ως Νέλι ΛαΡόι, μια επίδοξη ηθοποιό και την Λι Τζουν Λι ως Lady Φέι Ζου, ένα χαρακτήρα βασισμένο στον κινηματογραφικό θρύλο της Μέι Γουόνγκ, η οποία θεωρείται ως η πρώτη Κινεζοαμερικανίδα σταρ του σινεμά, στο Χόλιγουντ.

TÁR (9 Φεβρουαρίου)

Ο Τοντ Φιλντ υπογράφει το TÁR, με τη Κέιτ Μπλάνσετ στον ρόλο της Λίντια Ταρ, μιας διάσημης μαέστρου που διευθύνει μια μεγάλη γερμανική ορχήστρα. Η Ταρ βρίσκεται στο απόγειο της καριέρας της, καθώς προετοιμάζει τόσο την παρουσίαση ενός βιβλίου όσο και την πολυαναμενόμενη εκτέλεση της Πέμπτης Συμφωνίας του Μάλερ. Η ζωή της όμως, θα αρχίσει να παίρνει μια απρόσμενα δραματική τροπή.

Μία σπουδή πάνω στη μεταβαλλόμενη φύση της εξουσίας, στον αντίκτυπό της στην κοινωνία και στην ανθεκτικότητα της απέναντι στον σύγχρονο κόσμο κι ένας ρόλος που στέλνει ακόμη μία φορά την Μπλάνσετ στα Όσκαρ -άλλωστε, έχει αρχίσει να συγκεντρώνει αποθεωτικές κριτικές και βραβεία ήδη από το Φεστιβάλ Βενετίας.

Διαφήμιση

Asteroid City (23 Ιουνίου)

Το μεγαλύτερο καστ αστέρων που έχουμε δει σε ταινία του Γουές Άντερσον (του σκηνοθέτη με τις μαγικές εικόνες): Τίλντα Σουίντον, Έντριαν Μπρόντι, Σκάρλετ Τζοχάνσον, Τομ Χανκς, Τζέφρι Ράιτ, Μπράιαν Κράνστον, Έντουαρντ Νόρτον, Μάργκοτ Ρόμπι, Γουίλεμ Νταφόε, Ματ Ντίλον, Μάγια Χοκ, Στιβ Καρέλ, Τζεφ Γκλόλντμπλουμ, Ρίτα Γουίλσον. Ένας ποιητικός διαλογισμός για το νόημα της ζωής, με φόντο μία φανταστική αμερικανική πόλη στην έρημο το 1955, όπου συγκεντρώνονται μαθητές και γονείς από όλη τη χώρα με αφορμή το συνέδριο Junior Stargazer/Space Cadet, έναν ακαδημαϊκό διαγωνισμό, που διαταράσσεται από κάποια γεγονότα που αλλάζουν τον κόσμο. Αυτά, σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Indiana Jones and the Dial of Destiny (30 Ιουνίου)

Η πέμπτη ταινία διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1960 με φόντο την κούρσα για την κατάκτηση του Διαστήματος μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες ταινίες, ο Τζορτζ Λούκας δεν έγραψε την ιστορία του «Indiana Jones 5» και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δεν ανέλαβε τη σκηνοθεσία. Σκηνοθέτης είναι ο Τζέιμς Μάνγκολντ («Logan», «Ford vs. Ferrari», «3:10 to Yuma») και η ταινία βρίσκεται στη λίστα για λόγους αμιγώς συναισθηματικούς, καθώς πρόκειται για την τελευταία εμφάνιση του Χάρισον Φορντ στον ρόλο του αγαπημένου αρχαιολόγου και λάτρη της περιπέτειας.

Μαζί του στο καστ ο εξαιρετικός Μαντς Μίκελσεν και ο Αντόνιο Μπαντέρας, αλλά και η βραβευμένη με Emmy δημιουργός και πρωταγωνίστρια του «Fleabag», Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, που υποδύεται τη βαφτιστήρα του Ίντι.

Mission Impossible Dead Reckoning - Part One (14 Ιουλίου)

Και μετά το «Top Gun: Maverick», τη μία από τις μόλις τρεις ταινίες του 2022 που ξεπέρασαν σε εισπράξεις το ένα δισεκατομμύριο δολάρια, ο Τομ Κρουζ ξαναχτυπά με το κατασκοπικό Mission: Impossible 7» (στην Ελλάδα με τίτλο «Επικίνδυνη Αποστολή: Θανάσιμη Εκδίκηση, Μέρος Πρώτο»), που έρχεται μετά πολλών αναβολών λόγω πανδημίας, με τον ατρόμητο Ίθαν Χαντ, που όπως πάντα αψηφά τους κινδύνους -και τη βαρύτητα.

Διαφήμιση

Ο Τομ Κρουζ δεν είναι Άντονι Χόπκινς (ούτε Μαντς Μίκελσεν, που λέει ο λόγος), αλλά πρώτον στηρίζει όσο λίγοι στο Χόλιγουντ την κινηματογραφική εμπειρία και δεύτερον, συνεχίζει να μας εκπλήσσει στις επικίνδυνες σκηνές που αναλαμβάνει να εκτελέσει ο ίδιος. Το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα πριν από περίπου δέκα ημέρες με «το μεγαλύτερο σταντ στην ιστορία του σινεμά» τα λέει όλα.

Μαζί του στο καστ οι Βινγκ Ρέιμς, Σάιμον Πεγκ και Ρεμπέκα Φέργκιουσον.

Oppenheimer (21 Ιουλίου)

Η βιογραφική ταινία για τη ζωή του Αμερικανού γερμανικής καταγωγής, φυσικού Τζούλιους Ρόμπερτ Οπενχάιμερ, στον οποίο πιστώνεται η εφεύρεση της ατομικής βόμβας, είναι ένα από τα πιο πολυαναμενόμενα φιλμ του 2023, λόγω Κίλιαν Μέρφι, και Κρίστοφερ Νόλαν.

Ο Οπενχάιμερ ήταν ένας από τους κύριους συνεισφέροντες στο Manhattan Project, το άκρως απόρρητο σχέδιο των ΗΠΑ που είχε στόχο τη δημιουργία πυρηνικών όπλων μεταξύ 1942-1946, και ήταν διευθυντής του Εργαστηρίου Los Alamos, όπου συναρμολογήθηκαν οι βόμβες.

Τον αινιγματικό επιστήμονα υποδύεται ο Κίλιαν Μέρφι, στον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του σε ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν.

Διαφήμιση

Επίσης, δυνατό καστ, με τη Φλόρενς Πιου στον ρόλο της ψυχιάτρου Τζιν Τάτλοκ, την Έμιλι Μπλαντ στον ρόλο της βιολόγου, συζύγου του Οπενχάιμερ, Κίτι, τον Ρόμπερτ Ντάουνι Τζούνιορ ως Λούις Στράους, πρόεδρο της Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας των ΗΠΑ, τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον στρατηγό Λέσλι Γκρόουβς Τζ., διευθυντή του Σχεδίου Μανχάταν, τον Γκάρι Όλτνμαν στον ρόλο του προέδρου των ΗΠΑ Χάρι Τρούμαν και τους Ράμι Μάλεκ, Κένεθ Μπράνα.Το σενάριο, που υπογράφει ο Νόλαν, βασίζεται στη βραβευμένη με Πούλιτζερ το 2006, βιογραφία (προϊόν πολυετούς έρευνας) «American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer» των Κάι Μπερντ και Μάρτιν Τζ. Σέργουιν.

Dune 2 (3 Νοεμβρίου)

Ο Ντενί Βιλνέβ πιάνει το νήμα της αφήγησης από το σημείο που τελείωσε η πρώτη ταινία της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομότιτλου sci-fi μυθιστορήματος του Αμερικανού συγγραφέα Φρανκ Χέρμπερτ (1965), και ο Τιμοτέ Σαλαμέ επιστρέφει στον ρόλο του Πολ Ατρείδη -με στόχο να εκδικηθεί αυτούς που αποδεκάτισαν την οικογένεια του- όπως και η Ζεντάγια, με μεγαλύτερο ρόλο. Στο καστ επίσης, οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Χαβιέ Μπαρδέμ, Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Ντέιβ Μπαουτίστα, ενώ στις νέες αφίξεις είναι ο Όστιν Μπάτλερ («Έλβις»), η Φλόρενς Πιου, ο βετεράνος Κρίστοφερ Γουόκεν και η Λέα Σεϊντού.

Wonka (15 Δεκεμβρίου)

Και πάλι Τιμοτέ Σαλαμέ, αυτή τη φορά ως Γουίλι Γουόνκα. Το origin story για τον αινιγματικό ιδιοκτήτη του πιο διάσημου εργοστασίου σοκολάτας στον κόσμο και ήρωα του συγγραφέα Ρόαλντ Νταλ, επικεντρώνεται στις περιπέτειες του νεαρού Γουίλι και στη γνωριμία του με τους Ούμπα Λούμπα και θα είναι η τρίτη κατά σειρά, μετά το κλασικό φιλμ του 1971 «Ο Γουίλι Γουόνκα και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», με τον Τζιν Γουάιλντερ σε έναν από τους πιο διάσημους ρόλους της καριέρας του και «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» (2005) με τον Τζόνι Ντεπ. Στο καστ η Ολίβια Κόλμαν, η Σάλι Χόκινς στον ρόλο της μητέρας του Γουίλι και ο Ρόουαν Άτκινσον. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Πολ Κινγκ («Πάντινγκτον 2»).

Maestro (δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία)

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για πρώτη φορά μετά το «A Star Is Born». Εκτός της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενσαρκώνοντας τον διάσημο συνθέτη και μαέστρο, δημιουργό μεταξύ άλλων του μιούζικαλ «West Side Story», Λέοναρντ Μπερνστάιν. Στο καστ επίσης, η Κάρεϊ Μάλιγκαν, που υποδύεται τη σύζυγο του Μπερνστάιν, Φελίτσια Μοντεαλέγκρε και οι Τζέρεμι Στρονγκ, Ματ Μπόμερ, Μάγια Χοκ (η κόρη της Ούμα Θέρμαν και του Ίθαν Χοκ) και Σάρα Σίλβερμαν.

Διαφήμιση

From the set of Maestro pic.twitter.com/RFSZb1aX1i — Netflix (@netflix) May 30, 2022

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ είναι και στην παραγωγή μαζί με τον Μάρτιν Σκορσέζε και τον Στίβεν Σπίλμπεργκ, ενώ συνυπογράφει και το σενάριο με τον βραβευμένο με Όσκαρ για το «Spotlight» Τζος Σίνγκερ. Η ταινία είναι του Netflix και το ενδιαφέρον αφορά πρωτίστως το θέμα αυτό καθαυτό, δηλαδή τον Μπερνστάιν.

Napoleon (δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία)

Ο βίος του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, στρατηγού και αυτοκράτορα της Γαλλίας, από τα πρώτα χρόνια μέχρι την αναρρίχηση στην εξουσία, αλλά και την ασταθή, εξαρτημένη σχέση με τη σύζυγο του και μοναδική αληθινή αγάπη της ζωής του, Ιωσηφίνα -όπως και οι διάσημες μάχες, νίκες και ήττες, η απέραντη φιλοδοξία του και η στρατιωτική μεγαλοφυΐα του- μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον Ρίντλεϊ Σκοτ.

Toni Anne Barson via Getty Images

Τον Ναπολέοντα ενσαρκώνει ο Χοακίν Φίνιξ -στην πρώτη συνεργασία του με τον σκηνοθέτη μετά τη θρυλική ταινία «Ο Μονομάχος»-, Ιωσηφίνα είναι η Βανέσα Κίρμπι (αντί της Τζόντι Κόμερ), ενώ το σενάριο που υπογράφει ο Ντέιβιντ Σκάρπα γράφτηκε σχεδόν από την αρχή, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο Ρίντλεϊ Σκοτ, προκειμένου να λυθούν οι απορίες του Φίνιξ για την εξέλιξη του χαρακτήρα.

Διαφήμιση

Killers of the Flower Moon (δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία)