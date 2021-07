Τα βραβεία του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2021

Ανακοινώθηκαν τα Βραβεία Οδυσσέας (Odysseus Awards) και τα Βραβεία Cosmocinema (Cosmocinema Awards) του Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου 2021 στην διαδικτυακή του έκδοση λόγω της πανδημίας. To φεστιβάλ παρουσίασε διαδικτυακά τα φετινά βραβεία, σημείο αναφοράς για δημιουργούς και κοινό.

Οπως ανακοινώθηκε, το Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Λονδίνου (London Greek Film Festival) με τη νέα του υβριδική μορφή (διαδικτυακή και με κανονικές προβολές και δράσεις) θα συνεχίζεται πλέον σε διάφορα επίπεδα κατά τη διάρκεια του χρόνου, με σκοπό να υπάρχουν δράσεις τόσο στο Λονδίνο, όσο και στην Ελλάδα, και βέβαια διαδικτυακές δράσεις.

Ανάμεσα στις ταινίες και τα σενάρια που βραβεύτηκαν είναι:

Τιμητικό βραβείο (εκτός συναγωνισμού)

“by the light of thine eyes” 200 YEARS OF GREECE! Σκηνοθέτης, Κωνσταντίνος Πιλάβιος (Ελλάδα 2020).

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ - Πρώτο βραβείο

The Enigma of Keros. Σκηνοθέτης Κώστας Μαχαίρας (Ελλάδα 2020).

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους - Πρώτο βραβείο

Wolves. Σκηνοθέτης Αντώνης Μόργκαν Κωνσταντουδάκης (Ελλάδα 2021).

Καλύτερη Ταινία Animation

Locked inn. Σκηνοθέτης Σταυρίνα Κίκαλου (Ελλάδα 2021).

Καλύτερος Σκηνοθέτης Ντοκιμαντέρ

Κώστας Μαχαίρας

The Enigma of Keros (Ελλάδα 2020).

Καλύτερος Σκηνοθέτης Ταινίας Μικρού Μήκους

Αντώνης Μόργκαν Κωνσταντουδάκης

Wolves ( Greece. 2021).

Καλύτερος Αντρας Ηθοποιός

Γιώργος Καραμίχος

Flik Flok. Σκηνοθέτης Αγγελική Παρνταλίδου (Ελλάδα 2021).

Καλύτερες Γυναίκες Ηθοποιοί

Λένα Παπαληγούρα και Λίνα Φούντογλου

Wolves (Ελλάδα 2021).

Καλύτερη Φωτογραφία

Διαμαντής Τάσσης

Shadows of the World. Σκηνοθέτης, Μάριος Π. Παπαηγωργίου (Ελλάδα 2021).

Δείτε τα βραβεία εδώ: