Ταινίες στα θερινά: «Ρουά Ματ», «Γυναικεία Υπόθεση», «Ενα Ψαρι που το Ελεγαν Γουάντα»

Περιγραφή

Στο Λονδίνο, τέσσερα πολύ διαφορετικά άτομα συνεργάζονται για να διαπράξουν ένοπλη ληστεία και στη συνέχεια, προσπαθούν να προδώσουν ο ένας τον άλλον για τα κλοπιμαία.

Σκηνοθεσία: Τσαρλς Κράιτον

Πρωταγωνιστούν οι: Τζον Κλιζ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Κέβιν Κλάιν, Μάικλ Πάλιν

Διανομή: One from the Heart

Εγκλημα Κάτω από τον Ηλιο