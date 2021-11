Tectonics Athens: Δονήσεις στην Αθήνα - Μουσική εντός και εκτός Στέγης

Συνοπτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου

21:00 | Μικρό Χρηματιστήριο Αθηνών (Πεσμαζόγλου 1, Αθήνα)

· Judith Hamann

· “Spirit Catchers” (Annea Lockwood, 1974)4 ομιλούσες φωνές (Κωστής Κηλύμης, Μάγδα Λαμπροπούλου, Annea Lockwood, Αντιγόνη Τσαγκαροπούλου/ Bunny), προσωπικά αντικείμενα, τετραφωνική μίξη (Γιώργος Μιζήθρας)

· Frédéric Le Junter

Σάββατο 4 Δεκεμβρίου

14:00-23:30 | Στέγη | Back of House

“A Sound Map of the Danube“

Ηχητική εγκατάσταση της Annea Lockwood

17:00 | Στέγη | Galaxy Studio

Annea Lockwood, Ομιλία

19:00 | Στέγη | Εκθεσιακός Χώρος -1

Marina Rosenfeld + Marino Formenti: “aABCb”, 2021

20:30 | Στέγη | Κεντρική Σκηνή

· ΤΕΤΤΤΙΞ

“Thirteen Studies for Instruments” (Frederic Rzewski, 1977)

“Saba” (Νίκος Γαλενιανός, 2017)

“Traveller Song” (Cassandra Miller, 2017)

Μουσική διεύθυνση: Ilan Volkov

· Klein

22:30 | Στέγη | Μικρή Σκηνή

· Cassandra Miller – “Epirotika”

· I broke the vase

00:00 | Ρομάντσο

· KMRU

· Lost Girls

· Ice_Eyes

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου

14:00-23:30 | Στέγη | Back of House

15:00 | Στέγη | Galaxy Studio

Aura Satz, Ομιλία

17:00 | Παλαιό κτίριο Εθνικής Βιβλιοθήκης

“Eupepsia/Dyspepsia - An Archive of Appropriations”

Σύλληψη: Karin Harasser και Eva Reiter

19:00 | Στέγη | Εκθεσιακός Χώρος -1

20:30 | Στέγη | Κεντρική Σκηνή

· Grupi Lab (πολυφωνικό σχήμα)

· MMMD featuring Alem

“L’âge de l’absolutisme”

Guest: Κέλλυ Μητροπούλου

22:30 | Στέγη | Μικρή Σκηνή

· Κώστας Τζέκος

· Aura Satz + Mazen Kerbaj – “Preemptive Listening”