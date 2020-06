Θα φύγει ο Τραμπ αν χάσει τις εκλογές του Νοεμβρίου; Ενα εφιαλτικό σενάριο

Ανησυχία για μια πιθανή κρίση στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ εκφράζει ο καθηγητής Νομικής του Amherst College και συγγραφέας του «Will He Go? Trump and the Looming Election Meltdown in 2020», δεδομένων των αμφισβητήσεων που έχει εκφράσει ήδη από τώρα για την επιστολική ψήφο ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.