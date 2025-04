The Beatles: Και οι τέσσερις βιογραφικές ταινίες θα κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028

via Associated Press

via Associated Press

Ο Βρετανός σκηνοθέτης Σαμ Μέντες αναφέρθηκε στα γυρίσματα των τεσσάρων βιογραφικών ταινιών για το θρυλικό συγκρότημα The Beatles , οι οποίες πρόκειται όλες να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028.

Ο σκηνοθέτης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα τα νέα στο CinemaCon το βράδυ της Δευτέρας 31 Μαρτίου στο Λας Βέγκας, αποκάλυψε πως η ταινία με τίτλο « The Beatles - A Four-Film Cinematic Event » έχει βρει ήδη το all star καστ της.

via Associated Press

via Associated Press

Γίνεται λόγος για διαχρονικές επιτυχίες των Beatles από τα «Strawberry Fields» και «Let It Be», «I Am the Walrus» μέχρι το «Yellow Submarine» αλλά και πάρα πολλά ακόμη.