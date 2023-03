The Lord Of The Rings: Αντιδράσεις από φιλοζωικές για τον θάνατο αλόγου σε γύρισμα της σειράς

Ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων καταδίκασαν τον θάνατο αλόγου στα γυρίσματα της πολυδάπανης σειράς «The Lord of the Rings: The Rings of Power» του Prime Video -υπενθυμίζεται ότι η πρώτη σεζόν είχε budget 450 εκατ. δολάρια. Το άλογο υπέστη καρδιακή ανακοπή πριν από το γύρισμα στις 21 Μαρτίου.

Τα Amazon Studios επιβεβαίωσαν τον θάνατο του ζώου με ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Κυριακής 26 Μαρτίου. «Με βαθιά λύπη επιβεβαιώνουμε ότι ένα άλογο που συμμετείχε στην παραγωγή πέθανε στις 21 Μαρτίου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το πρωί ενώ το άλογο ασκούνταν πριν από τις πρόβες. Το γύρισμα δεν είχε ακόμη αρχίσει. Παρόντες ήταν ένας κτηνίατρος όπως επίσης και εκπρόσωπος της American Humane Association. Η ανεξάρτητη νεκροψία επιβεβαίωσε ότι το άλογο πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια».

Πηγές από την παραγωγή του «Rings of Power», που επικαλείται το Variety, αναφέρουν ότι περισσότερα από 30 άλογα ήταν στο σετ την ημέρα που συνέβη το περιστατικό. Το άλογο υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ στεκόταν με άλλα 20 περίπου άλογα.

Η οργάνωση PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) εξέδωσε αμέσως δήλωση καταδικάζοντας το περιστατικό και καλώντας τη βιομηχανία του θεάματος να κάνει αλλαγές ώστε οι παραγωγές να μην χρησιμοποιούν πλέον πραγματικά άλογα, σημειώνοντας ότι υπάρχει η επιλογή της χρήσης CGI.

«Η PETA καλεί τους δημιουργούς της σειράς -και όλους τους άλλους παραγωγούς- να αναζητήσουν έναν νέο τρόπο που δεν θα περιλαμβάνει χρήση αληθινών αλόγων. Αν δεν μπορούν να αποφύγουν την εκμετάλλευση των ζώων για την τέχνη τους, θα πρέπει να βρουν ένα νέο μέσο, γιατί κανείς δεν θέλει να δει ένα spinoff για την τηλεόραση με θέμα τον βασανισμό», δηλώνει η αντιπρόεδρος της οργάνωσης Lisa Lange.

Ανάλογη ανακοίνωση είχε εκδώσει η PETA τον Ιούλιο του 2022 μετά τον θάνατο ενός αλόγου στα γυρίσματα της σειράς εποχής «The Gilded Age» του HBO. Το HBO δήλωσε ότι το άλογο «πιθανότατα πέθανε από φυσικά αίτια, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα ενός κτηνιάτρου» και ότι η σορός του μεταφέρθηκε σε εγκατάσταση για τη διενέργεια νεκροψίας.

Ο σκηνοθέτης Πίτερ Τζάκσον βρέθηκε επίσης στο στόχαστρο με το πρίκουελ του «Lord of the Rings», «The Hobbit: An Unexpected Journey» του 2012, για τον θάνατο τριών αλόγων, καθώς και άλλων ζώων, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας.

Μετά την πρώτη σεζόν που γυρίστηκε στη Νέα Ζηλανδία, το «The Rings of Power» κάνει γυρίσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου συνεργάζεται με τη βρετανική «The Devil’s Horsemen», που εκπαιδεύει εδώ και 50 χρόνια άλογα για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας εκπαιδευμένα άλογα έχουν εμφανιστεί στις παραγωγές «Wonder Woman», «Justice League», «Game Of Thrones» και «The Crown». Πρόκειται για το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα με άλογο που γίνεται γνωστό από την συγκεκριμένη εταιρεία.