Amazon: Ρεκόρ στην πρεμιέρα του The Lord of the Rings: The Rings of Power με 25 εκατ. θεατές

Η Amazon έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα τα νούμερα τηλεθέασης σειράς της που προβάλλεται στο Prime Video -διόλου τυχαία η εξαίρεση από τον κανόνα- ανακοινώνοντας ότι τα δύο πρώτα επεισόδια του big-budget «The Lord of the Rings: The Rings of Power» είδαν παγκοσμίως τις πρώτες 24 ώρες προβολής -τα οποία ήταν διαθέσιμα για streaming στο Prime Video σε 240 χώρες (1η και 2 Σεπτεμβρίου ανάλογα με τη περιοχή και τη ζώνη ώρας)- περισσότεροι από 25 εκατ. θεατές.