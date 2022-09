Φεστιβάλ Βενετίας: Δέκα λεπτά χειροκρότημα στην πρεμιέρα του Bones and All με τον Τίμοθι Σαλαμέ

Το «Bones and All», το road movie, αλλά και ιστορία ενηλικίωσης του Λούκα Γκουαντανίνο με ήρωες ένα νεαρό ζευγάρι ερωτευμένων κανίβαλων (βασισμένο στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Καμίλ Ντε Αντζέλις), τους οποίους ενσαρκώνουν ο Τίμοθι Σαλαμέ και η Τέιλορ Ράσελ, έκανε επίσημη πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας εισπράττοντας σύμφωνα με το Deadline, ένα θερμό χειροκρότημα διάρκειας δέκα λεπτών, το μεγαλύτερο και πιο ενθουσιώδες μέχρι στιγμής στο Φεστιβάλ-μεγαλύτερο και από το (έξι λεπτών) standing ovation που χάρισε το κοινό στην ταινία «Tar» του Τοντ Φιλντ, με πρωταγωνίστρια την πάντα έξοχη Κέιτ Μπλάνσετ .

Η ταινία, που σηματοδοτεί την επανένωση του Τίμοθι Σαλαμέ με τον σκηνοθέτη (το φιλμ του οποίου «Call Me by Your Name» του 2017, χάρισε στον νεαρό ηθοποιό την πρώτη του υποψηφιότητα στα Όσκαρ), αφηγείται τη συνάντηση του Λι και της 18χρονης Μάρεν, μετά την εγκατάλειψη από τον πατέρα της, κάπου στις Μεσοδυτικές Πολιτείες της Αμερικής του 1980 -είναι η πρώτη ταινία του Γκουαντανίνο που γυρίστηκε στις ΗΠΑ- το ταξίδι τους καθώς διασχίζουν τη χώρα και την επιθυμία που μοιράζονται για την ανθρώπινη σάρκα που τους θέτει στο περιθώριο της κοινωνίας.