«The Mystery of Marilyn Monroe»: Η Μέριλιν, οι Κένεντι και οι θεωρίες συνωμοσίας

Το ντοκιμαντέρ «The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes» (Netflix), που το Variety χαρακτηρίζει «ένα πολύ καλό φιλμ», αφηγείται τη ζωή της Μέριλιν, αλλά υπό το πρίσμα των σχέσεών της με τους άνδρες, έχοντας ως σημείο αναφοράς τη συμβατική -χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα και αναληθή- θέση, ότι η αναζήτηση για την πατρική φιγούρα που στερήθηκε (το απόσπασμα που τραγουδά το «Everybody Needs a Da Daddy» στην ταινία του 1949 «Ladies of the Chorus» ακούγεται σήμερα περίπου με εξομολόγηση), την οδήγησε σε ένα αυτοκαταστροφικό μοτίβο.