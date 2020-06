Θέατρο «Πορεία»: Έτοιμο το ρεπερτόριο - Έναρξη με τον «Γιούγκερμαν»

Το θέατρο Πορεία, έπειτα από τρεις ακριβώς μήνες αναγκαστικής αναστολής λειτουργίας, ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμά του για το Φθινόπωρο του 2020, σημειώνοντας πως είναι αυτονόητο ότι «θα ακολουθήσει με σχολαστικότητα όλα τα πρωτόκολλα υγιεινής και όλες τις οδηγίες, έτσι ώστε κανείς να μη στερηθεί το αγαθό του καλού θεάτρου εξαιτίας μιας φυσιολογικής διστακτικότητας».

Σ’ αυτό περιλαμβάνονται επαναλήψεις αγαπημένων παραστάσεων που διακόπηκαν, όπως ο «Γιούγκερμαν» και η «Δόξα Κοινή», νέες παραστάσεις που δεν πρόλαβαν να κάνουν πρεμιέρα την άνοιξη -«This is not Romeo & Juliet», αλλά και η αναβίωση της παράστασης, «Ευρυδίκη».

Ολοκληρωμένο το ρεπερτόριο του θεάτρου για το 2020-21 με νέες παραστάσεις θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο.

Αναλυτικά το ρεπερτόριο του Φθινοπώρου έχει ως εξής:

Μ. Καραγάτση «Γιούγκερμαν»

Διασκευή: Στρατής Πασχάλης

Σκηνοθεσία: Δημήτρης Τάρλοου

Από 30 Σεπτεμβρίου έως 11 Οκτωβρίου 2020

Για 10 τελευταίες παραστάσεις

Έπειτα από 2 χρόνια επιτυχίας, 60.000 θεατές και περισσότερες από 250 sold-out παραστάσεις, ο Γιούγκερμαν, το εμβληματικό μυθιστόρημα που θεωρείται το πλέον εντελές και συναρπαστικό του Μ. Καραγάτση, επιστρέφει για να κλείσει τον κύκλο του.