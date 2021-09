Πώς τα θηλυκά χταπόδια τιμωρούν τα αρσενικά που τα παρενοχλούν

Έχει παρατηρηθεί ότι θηλυκά χταπόδια ρίχνουν λάσπη, όστρακα και φύκια σε αρσενικά κατά τη διάρκεια ανεπιθύμητων προσπαθειών ζευγαρώματος.

Ερευνητές από την Αυστραλία, τις ΗΠΑ και τον Καναδά μελέτησαν βίντεο με χταπόδια στη φύση και διαπίστωσαν ότι τα θηλυκά ήταν γενικά πιο πιθανό από τα αρσενικά να πετάξουν αντικείμενα.

Σε μια περίπτωση χταποδιού τον Δεκέμβριο του 2016, ένα μόνο χταπόδι έκανε ρίψη αντικειμένων 10 φορές, με πέντε από αυτές να χτυπούν ένα αρσενικό, το οποίο, σύμφωνα με τους επιστήμονες, προσπάθησε αρκετές φορές να ζευγαρώσει μαζί της.

«Και οι δέκα ρίψεις των γυναικών ήταν εν όλω ή εν μέρει ριπές. Σε ένα χτύπημα, οι προπαρασκευαστικές κινήσεις του θηλυκού περιλάμβαναν στροφή προς το αρσενικό, φέρνοντάς το απευθείας στο στόχαστρο».

Η ερευνητική εργασία, με τίτλο In the Line of Fire: Debris Throwing by Wild Octopuses, σημείωσε: «Αυτή η συνήθεια είναι επίσης αξιοσημείωτη για τις συμπεριφορές του αρσενικού που ήταν ο προφανής στόχος των χτυπημάτων.

«Σε τέσσερις περιπτώσεις το αρσενικό έσκυψε κατά τη διάρκεια της ρίψης. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις, το αρσενικό έσκυψε μετά την απελευθέρωση της ρίψης. Στις δύο τελευταίες, έσκυψε πριν από την ρίψη, κατά τη διάρκεια προπαρασκευαστικών κινήσεων του ρίπτη».

Σε άλλες περιπτώσεις, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι άλλα χταπόδια σήκωσαν τα πλοκάμια προς την κατεύθυνση του εκτοξευτή αλλά δεν έσκυψαν. Μερικές φορές, χτυπήθηκαν ψάρια αντί για χταπόδια.

Τα χταπόδια που χτυπήθηκαν δεν παρατηρήθηκαν να «ανταποδίδουν πυρά» ή να ρίχνουν πίσω τη λάσπη ή τα κοχύλια.

Η ρίψη αντικειμένων δεν είναι μια συνηθισμένη συμπεριφορά για τα ζώα - αν και είναι γνωστό ότι οι χιμπατζήδες και οι καπουτσίνοι, οι ελέφαντες, οι μαγκούζες και τα πτηνά το κάνουν. Ενέργειες που σχετίζονται με την ρίψη έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα είδη ζώων, όπως σε αράχνες και κάποια είδη ψαριών.

Η ρίψη θεωρείται γενικά ως ανθρώπινη ενέργεια και ως μια από αυτές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή μας.

Αλλά οι ερευνητές λένε: «Η ρίψη αντικειμένων από άγρια ​​χταπόδια είναι συνηθισμένη, τουλάχιστον στο σημείο που περιγράφεται εδώ.

Επίσης κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τα χταπόδια μπορούν «σίγουρα να προστεθούν στον σύντομο κατάλογο των ζώων που ρίχνουν αντικείμενα και να προστεθούν προσωρινά στον μικρότερο κατάλογο εκείνων που κατευθύνουν τις ρίψεις τους σε άλλα ζώα», προσθέτοντας: «Αν όντως στοχεύουν, οι ρίψεις απευθύνονται σε άτομα του ίδιου πληθυσμού ως μέρος κοινωνικών αλληλεπιδράσεων».

Πηγή: The Independent