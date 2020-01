Οι άνθρωποι που μίλησαν ανοιχτά για τα θύματα τράφικινγκ μέσω του Facebook: Η θλιβερή περίπτωση της Ουγγαρίας

gan chaonan via Getty Images

obeyleesin via Getty Images

Η επικεφαλής της επίσημης οργάνωσης κατά του τράφικινγκ στην Ουγγαρία, Άγκνες ντε Κολ, που συνεργάζεται στενά και με την αστυνομία αναφέρει σχετικά: «Συνήθως όλα ξεκινούν με μια υπόσχεση. Τις περισσότερες φορές όμως οι άνθρωποι καταλήγουν να φοβούνται μέσα στις πόλεις που ζουν, δεν γνωρίζουν την γλώσσα, αναγκάζονται να κάνουν πράξεις χωρίς την θέλησή τους και ζουν εγκλωβισμένοι. Ο φόβος τους, τους καθιστά ακόμα πιο ευάλωτους».

Η οργάνωση καλείται να διαχειριστεί δεκάδες περιστατικά σε ολόκληρη την Ευρώπη κάθε χρόνο. O Guardian αναφέρεται και στην περίπτωση μιας γυναίκας που ενώ αρχικά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για εργασία μέσω μιας αγγελίας στο Facebook, τελικά οδηγήθηκε στην Σλοβακία όπου κρατήθηκε για δύο εβδομάδες μαζί με άλλες γυναίκες.

Οι διακινητές της είπαν πως θα μπορούσε να επιλέξει ανάμεσα στην πορνεία ή έναν γάμο με έναν άνδρα σε μια αναπτυσσόμενη χώρα. Το κορίτσι δραπέτευσε αλλά οι εκβιασμοί συνεχίστηκαν. Η ντε Κολ τονίζει πως «μερικές φορές τα θύματα αναγκάζονται να εργαστούν ακόμα και χωρίς αμοιβή για να ξεπληρώσουν οικογενειακά χρέη. Οι απειλές που δέχονται δεν τους αφήνουν περιθώρια επιλογής».

Η Ρέιτσελ Χάρπερ, επικεφαλής της τηλεφωνικής γραμμής που παρέχει βοήθεια σε θύματα τράφικινγκ στο Ηνωμένο Βασίλειο σχολιάζει σχετικά: «Οι διακινητές γνωρίζουν καλά πού πρέπει να απευθυνθούν και πού βρίσκονται τα ευάλωτα άτομα».

Τα έγγραφα που έχει στα χέρια της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ανθρωπιστική οργάνωση «Together Against Trafficking in Human Beings» σχετικά με την εμπορία ανθρώπων, χαρακτηρίζουν την Ουγγαρία την «πιο επικίνδυνη χώρα για τον ευάλωτο πληθυσμό», στην οποία οι γυναίκες πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και οι άνδρες ωθούνται σε καταναγκαστική εργασία.

Ανάλογα περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο Twitter, εκεί όμως η πρόληψη είναι μεγαλύτερη. Οι ίδιοι οι κανόνες του μέσου απαγορεύουν ρητά την προώθηση σεξουαλικού περιεχομένου σε οποιαδήποτε μορφή. Η ύπαρξη του χάσταγκ #escort δημιουργήθηκε ακριβώς για τον σκοπό αυτό.

Το Facebook επίσης απαγορεύει τη δημοσίευση περιεχομένου που επιχειρεί να συντονίσει ή να στρατολογήσει σεξουαλικές δραστηριότητες ενηλίκων. Κάποιοι όμως βρίσκουν πάντα τρύπες στις -πολλές φορές- σαθρές οδηγίες. Η πρόκληση για όποιον προσπαθεί να καταπολεμήσει το φαινόμενο μέσω Facebook και twitter είναι η ταχύτητα με την οποία αυτά τα ίδια τα συμβάντα εμφανίζονται και εξαφανίζονται, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Το κοινωνικό πείραμα

Προκειμένου να αναδείξουν τον ρόλο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην δράση των διακινητών, δύο ψυχολόγοι, η Βικτόρια Σεμπχελί και η Ντόρα Βάργκα Σαμπχάν δημιούργησαν στο Facebook ένα ψεύτικο προφίλ, το οποίο θα αντιστοιχούσε στον λογαριασμό μιας 16χρονης κοπέλας. Υποψιάστηκαν εξαρχής πως η πλατφόρμα θα χρησιμοποιούνταν από άτομα που εμπλέκονταν σε κυκλώματα ώστε να προσεγγίσουν ευάλωτες γυναίκες που προέρχονται από οικογενειακό περιβάλλον χωρίς ισχυρούς δεσμούς.

Ο χαρακτήρας που κατασκεύασαν ακολούθησε άλλους δημοφιλείς λογαριασμούς ενώ μέσα σε διάστημα δύο εβδομάδων ήρθαν σε επαφή μαζί του 116 άτομα, εκ των οποίων οι 108 ήταν άνδρες, ηλικίας 19 έως 65 ετών. Οι διαδικτυακοί φίλοι της νεαρής την προσέθεσαν σε άλλες κλειστές ομάδες, ενώ χαρακτηριστικό είναι πως στα προσωπικά μηνύματα της υποτιθέμενης κοπέλας έφτασαν πολλές φιλοφρονήσεις, παρόλο που οι ειδικοί είχαν δημοσιεύσει μόνο μια φωτογραφία που δεν έδειχνε καν το πρόσωπό της.

Toν περασμένο Σεπτέμβριο μια ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης ανακοίνωσε πως η Ουγγαρία πρέπει να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για να αντιμετωπίσει την εμπορία ανθρώπων και κυρίως παιδιών, περιλαμβανομένων αυτών των μεταναστών και αιτούντων άσυλο, είτε αυτά τελικά ωθούνται στην πορνεία είτε στην παιδική εργασία.

«Οι ουγγρικές αρχές πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους αναφορικά με την πρόληψη της εμπορίας παιδιών, κυρίως μέσω της ευαισθητοποίησης και της ενημέρωσης του προσωπικού που εργάζεται με αυτά», ανέφερε σε έκθεσή του το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Πρέπει εξάλλου να ενημερωθούν «τα ίδια τα παιδιά, περιλαμβανομένων των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα, για τους κινδύνους της εμπορίας και την ασφάλεια στο Διαδίκτυο», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Η Greta, η ομάδα των ειδικών που παρακολουθεί την εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, ζήτησε ειδικότερα από την Ουγγαρία «να καταργήσει τη νομοθεσία που επιτρέπει την επιβολή προστίμων, δηλαδή ποινές φυλάκισης, στα παιδιά που εκδίδονται».

Tα στοιχεία στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, αναφέρουμε ενδεικτικά, πως συνολικά 142 περιστατικά εμπορίας ανθρώπων κατέγραψαν οι αστυνομικές αρχές την πενταετία 2014-2018, με τη συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων να είναι γυναίκες και το 26% ανήλικοι. Ωστόσο, οι πολύ περιορισμένοι αριθμοί καταγγελιών δεν μπορούν να αποτυπώσουν τις πραγματικές διαστάσεις του φαινομένου.

Σεξουαλική εκμετάλλευση, εργασιακή σκλαβιά (κυρίως στον αγροτικό τομέα) και αναγκαστική επαιτεία είναι οι τρεις μορφές εμπορίας ανθρώπων που απαντώνται συχνότερα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, την περίοδο 2014-2018 εντοπίστηκαν 142 περιπτώσεις εμπορίας ανθρώπων με τον αριθμό των αναγνωρισμένων θυμάτων να ανέρχεται σε 229. Η συντριπτική πλειοψηφία των θυμάτων ήταν γυναίκες (178 θύματα, δηλαδή ποσοστό 77,7%), ενώ ιδιαίτερα ανησυχητική θεωρείται η ύπαρξη ανήλικων μεταξύ των θυμάτων (60 ανήλικα θύματα, ποσοστό 26,2%). Επίσης, παρά τη γενική αντίληψη ότι τα θύματα εμπορίας ανθρώπων είναι μόνο αλλοδαποί, τα 32 από τα θύματα ήταν Έλληνες πολίτες.

