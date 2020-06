Θεμελιώθηκε η μεγάλη τουριστική επένδυση Kilada Country Club – Golf – Residence

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προβολή του έργου ξεκινά άμεσα στο εξωτερικό, προκειμένου να πληροφορηθούν για την επένδυση οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές των κατοικιών, οι οποίες θα κατασκευάζονται ανάλογα με τις παραγγελίες, στη δεύτερη φάση του έργου, που περιλαμβάνει και την κατασκευή του ξενοδοχείου.

«Είναι το δεύτερο έργο μας, μετά το One & Only στη Τζιά, που ξεκίνησε το 2019 και προστίθεται στα Amanzoe και Niki Beach. Εχουμε έναν ακόμα λόγο να επενδύσουμε στον ποιοτικό τουρισμό, με νέο όνομα, νέα ταυτότητα, νέο σήμα. This is my Kilada,» είπε ο Μίλτος Καμπουρίδης.