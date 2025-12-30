Η Σουηδία με το φημισμένο κοινωνικό της κράτος για ακόμη μια φορά πρωτοπορεί και δείχνει τον δρόμο – σε όποιον έχει ανοιχτά μυαλά και καλή διάθεση για να ακολουθήσει το ίδιο μονοπάτι.

Στο προσωπικό μιας μεγάλης φαρμακευτικής αλυσίδας, σύμφωνα με το BBC, δίνεται άδεια μετ’ αποδοχών για να την περνάει με φίλους, καθώς η κυβέρνηση της χώρας καλεί τις επιχειρήσεις να συμβάλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς.

Με βάση το πιλοτικό πρόγραμμα στην Apotek Hjärtat, το οποίο ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο, σε κάθε εργαζόμενο παραχωρούνται 15 λεπτά την εβδομάδα ή μία ώρα το μήνα κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, για να επικεντρωθεί στην ενίσχυση των φιλικών του σχέσεων ή στη δημιουργία νέων γνωριμιών.

Οπως αναφέρει το επίμαχο δημοσίευμα του BBC, οι υπάλληλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτόν τον χρόνο για να συνομιλήσουν στο τηλέφωνο, να κάνουν σχέδια μέσω μηνυμάτων ή να συναντηθούν με κάποιον δια ζώσης.

Μάλιστα, στους συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα δόθηκαν 1.000 κορώνες (92 ευρώ) από την Apotek Hjärtat για να τους βοηθήσουν στην κάλυψη δραστηριοτήτων φιλίας κατά τη διάρκεια της δοκιμής που διαρκεί ένα χρόνο.

Οι εθελοντές έχουν επίσης λάβει διαδικτυακή εκπαίδευση σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης της μοναξιάς, η οποία είναι διαθέσιμη για το σύνολο των 4.000 υπαλλήλων της φαρμακευτικής αλυσίδας.

Η εταιρεία θέλει με τον τρόπο αυτό να διαπιστώσει κατά πόσο η παροχή ενός σύντομου, «χρόνου φιλίας» στους υπαλλήλους της θα μπορούσε να επηρεάσει την ευημερία τους. Οι εθελοντές, δε, μπορούν να εγγραφούν ακόμη και αν δεν νιώθουν μόνοι, αλλά θέλουν να περάσουν περισσότερο χρόνο με άτομα στο δίκτυό τους.

Ο τίτλος του πρότζεκτ «vänvård» (στα σουηδικά), είναι ένα λογοπαίγνιο με το friskvård – ένα όφελος που προσφέρεται ήδη από πολλές σουηδικές επιχειρήσεις, οι οποίες δίνουν στους εργαζομένους ένα αφορολόγητο ετήσιο επίδομα ευεξίας για να το ξοδεύουν σε δραστηριότητες γυμναστικής ή μασάζ. Ορισμένες σουηδικές εταιρείες προσφέρουν επίσης στο προσωπικό μια εβδομαδιαία ώρα ευεξίας που ονομάζεται «friskvårdstimme».

Το «πείραμα» της Apotek Hjärtat, το οποίο παρακολουθείται από το αρμόδιο υπουργείο Υγείας, έρχεται σε μια περίοδο που η κυβέρνηση συνασπισμού της Σουηδίας θέτει στο προσκήνιο τη μοναξιά. Τον Ιούλιο, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Σουηδίας δημοσίευσε την πρώτη εθνική στρατηγική της Σουηδίας με στόχο την ελαχιστοποίηση της μοναξιάς.

Ένα βασικό μέρος της στρατηγικής είναι η αυξημένη συνεργασία μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας, των δήμων, των ερευνητών και της κοινωνίας των πολιτών. Ο υπουργός Υγείας Γιάκομπ Φόρσμεντ χαρακτήρισε τη μοναξιά ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, επικαλούμενος παγκόσμια έρευνα που συνδέει το πρόβλημα με αυξημένο κίνδυνο ασθενειών, όπως η στεφανιαία νόσος και τα εγκεφαλικά επεισόδια, και μεγαλύτερη πιθανότητα πρόωρης θνησιμότητας.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Apotek Hjärtat αποτελεί ακόμη μέρος ενός επιχειρηματικού δικτύου με τίτλο «Μαζί κατά της ακούσιας μοναξιάς», το οποίο ξεκίνησε η Forssmed το 2023. Το εγχείρημα αυτό περιλαμβάνει περίπου 20 μεγάλες σκανδιναβικές μάρκες, όπως η Ikea, η αλυσίδα φιλοξενίας Strawberry και η HSB (η μεγαλύτερη ομοσπονδία συνεταιριστικής στέγασης της Σουηδίας) οι οποίες συνεργάζονται για να μοιραστούν τις εμπειρίες και τις στρατηγικές τους για την αντιμετώπιση της μοναξιάς.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σύμφωνα πάντα με το BBC, ξεκίνησε ένα ξεχωριστό πρότζεκτ στο Πιτέο, στη βόρεια Σουηδία, με 20 επιχειρήσεις να προσφέρουν επιχορηγήσεις ευεξίας σε εργαζομένους για να παρακολουθήσουν ομαδικές πολιτιστικές εμπειρίες, όπως συναυλίες και θεατρικά έργα, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της ευεξίας και βελτίωσης της κοινωνικής ένταξης.

Και στην Ελλάδα;

(με πληροφορίες από BBC)

