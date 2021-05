Θεσσαλονίκη: Ο Μικρός Κλέφτης στο Stages A/Live

Για κάποιον σαν τον Μικρό Κλέφτη που, όπως έγραψε ο ίδιος, «το ραπ μου ’σωσε τη ζωή», στο τέλος της ημέρας, δεν είναι τα μεγάλα λόγια που μετράνε και σε πάνε πιο μπροστά, αλλά να συνεχίσεις να υπηρετείς αυτό έχεις επιλέξει να κάνεις και μάλιστα με τους δικούς σου όρους.

Ο εναλλακτικός urban πολυχώρος WE, σε ένα ιστορικό, εγκαταλελειμμένο κτίριο της Θεσσαλονίκης, φιλοξένησε έως σήμερα κάποιους από τους σπουδαιότερους καλλιτέχνες της σύγχρονης ελληνικής ραπ, πανκ και ροκ σκηνής. Άνοιξε τις πόρτες του στις αρχές του 2015 και μέσα σε λίγους μήνες κατάφερε να κατακτήσει μια θέση ανάμεσα στους πιο σημαντικούς συναυλιακούς χώρους της Θεσσαλονίκης. Στη σκηνή του WE έχουν ανέβει εκατοντάδες καλλιτέχνες και συγκροτήματα. Ο Anser, o 12ος Πίθηκος, οι Social Waste, o Βέβηλος, οι Panx Romana, ο Παύλος Παυλίδης και ο Γιάννης Αγγελάκας, ο Bloody Hawk, οι Warhaus, οι City of the Sun, οι Χατ Τρικ, οι Vodka Juniors, ο Novel 729, οι Bad Movies, o Ψαραντώνης, ο Εισβολέας και άλλοι έδωσαν ζωή στο κτίριο επί της λεωφόρου 3ης Σεπτεμβρίου. Όπως και η νέα γενιά των καλλιτεχνών, κατάφερε να χαρίσει αμέτρητες αναμνήσεις στη νεολαία της πόλης.

Το STAGES A/LIVE είναι μια σειρά από συναυλίες χωρίς θεατές, αλλά με πολλή μουσική, στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση. Ένα εναλλακτικό ψηφιακό world tour με αγαπημένες μπάντες και καλλιτέχνες, καθώς και όλα όσα έχουμε ζήσει μαζί τους σε ιστορικά live του παρελθόντος και σημεία αναφοράς το Gagarin 205, το An Club και άλλες μουσικές σκηνές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Συντελεστές

Σύλληψη & Επιμέλεια: Χρήστος Σαρρής

Συντονισμός Παραγωγής: Σμαράγδα Δογάνη, Έλενα Χωρέμη

Βοηθός παραγωγής: Αγγέλικα Σταυροπούλου

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

Μικρός Κλέφτης

Performance: Μικρός Κλέφτης / Mikros Kleftis

On Decks: DJ Stigma

https://www.onassis.org/el/news/stages-alive-present-mikros-kleftis-at-we

Το βίντεο θα μείνει διαθέσιμο έως τις 31 Ιουλίου.