Δέκα συν ένα βιβλία για τις γιορτινές μέρες του Δεκεμβρίου - Τι διαβάζουμε τώρα

urbazon via Getty Images

«Εμπούσιον» της Όλγκα Τοκάρτσουκ (εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Αναστασία Χατζηγιαννίδη)

«Τα κορίτσια του Λα Μπαλέν» της Ζουλιά Μαλίε (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Μαρία Μαντή)

«Yellowface» της Ρεμπέκα Φ. Κουάνγκ (εκδόσεις Πατάκη, μετάφραση Μυρτώ Καλοφωλιά)

Όταν η Αθηνά πνίγεται στην κυριολεξία μπροστά στα έκπληκτα μάτια της Τζουν, εκείνη κάνει το αδιανόητο: κλέβει το χειρόγραφο του νέου, αριστοτεχνικού μυθιστορήματος της φίλης της, ενός πειραματικού έργου με θέμα την αφανή συμβολή των Κινέζων εργατών κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου πολέμου. Κι αν επεξεργαζόταν το κείμενο της Αθηνάς και το έστελνε στον ατζέντη της ως δικό της; Κι αν άφηνε τον νέο εκδότη της να την επανασυστήσει στο αναγνωστικό κοινό ως Τζούνιπερ Σονγκ, θολώνοντας τα νερά σχετικά με την καταγωγή της; Το πιο σημαντικό δεν είναι να δει το φως της δημοσιότητας αυτό το εντελώς άγνωστο κομμάτι της διεθνούς ιστορίας, ανεξάρτητα από το ποιος δηλώνεται ως αφηγητής; Το Τελευταίο μέτωπο κυκλοφορεί με την υπογραφή της Τζουν, χαιρετίζεται απ’ όλους ως ένα σύγχρονο λογοτεχνικό αριστούργημα και μπαίνει θριαμβευτικά στη λίστα των ευπώλητων των New York Times.

To Yellowface πρωτοκυκλοφόρησε στα αγγλικά το 2023 και μεταφράζεται σε περισσότερες από 30 γλώσσες. Απέσπασε το Βραβείο Foyles (2023), το Βραβείο Goodreads (2023) και το Βραβείο Μυθοπλασίας στα Noobies (2024).

« Η ανάγνωση του Yellowface είναι αγρίως απολαυστική, εθιστική και αποκαλυπτική της αναδυόμενης ψυχολογίας στο περιβάλλον των σόσιαλ μίντια », όπως έγραψαν οι New York Times ή μία «Οξυδερκής και καυστική κριτική του θαυμαστού κόσμου του βιβλίου» κατά το Kirkus .

«Σου γράφω από την κοιλιά του κτήνους» του Μίνου Ευσταθιάδη (εκδόσεις Μεταίχμιο)

«Καμογκάουα. Οι ντετέκτιβ γεύσεων» του Χισάσι Κασιγουάι (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Νέλλη Κρητικού)

Στην πιο όμορφη χώρα του κόσμου του Ταχάρ Μπεν Ζελούν (εκδόσεις Gema, μετάφραση Βασιλική Τσίγκανου)

«Ιεροσυλία» της Αλέσια Μπιαζάτο (εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Άμπυ Ραΐκου, πρόλογος Πέτρος Μάρκαρης)

«Μια αγνοούμενη ακόμα» της Gillian McAllister (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Μαρία-Νεφέλη Ταμία)

Η Βρετανίδα Τζίλιαν ΜακΆλιστερ (γενν. 1985) είναι η συγγραφέας επτά μυθιστορημάτων που έχουν μπει στις λίστες των μπεστ σέλερ των Sunday Times και New York Times. Τα βιβλία της περιλαμβάνονται στις επιλογές της λέσχης ανάγνωσης της Reese Witherspoon, της λέσχης ανάγνωσης Richard and Judy και της λέσχη ανάγνωσης του Radio 2. Το Λάθος μέρος, λάθος στιγμή, το έβδομο μυθιστόρημά της, ήταν υποψήφιο για το Theakston Old Peculier 2023 και αναμένεται να μεταφερθεί στον κινηματογράφο από τη Sony Pictures. Τα βιβλία της έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 40 γλώσσες.