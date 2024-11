Τι διαβάζουμε τώρα: Δέκα νέα βιβλία ξένης λογοτεχνίας για τον Νοέμβριο

skynesher via Getty Images

«Ο Βασιλιάς» του Jo Nesbo (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη)

«Υπερβατικό βασίλειο» της Yaa Gyasi (εκδόσεις Ίκαρος, μετάφραση Μαρία Φακίνου)

«Ένα βιβλίο απίστευτης λάμψης... γεμάτο βαθύ επιστημονικό και πνευματικό προβληματισμό.» -The Washington Post

«Wonderfuck» της Katharina Volckmer (εκδόσεις Στερέωμα, μετάφραση Κρυστάλλη Γλυνιαδάκη)

«Τα χρώματα της εκδίκησης» του Μωρίς Αττιά (εκδόσεις Πόλις, μετάφραση Χριστίνα Μπουφέα)

Από τις εκδόσεις Πόλις κυκλοφορούν επίσης τα βιβλία του (με ήρωα τον Πάκο Μαρτίνεθ) «Το μαύρο Αλγέρι», «Η κόκκινη Μασσαλία», «Παρίσι μπλουζ», «Η λευκή Καραϊβική», « To κόκκινο και το φαιό».

«Δεν είναι ποτάμι» της Selva Almada (εκδόσεις Κλειδάριθμος, μετάφραση Αγγελική Βασιλάκου)

Η Σέλβα Αλµάδα από την Αργεντινή (Έντρε Ρίος, 1973) έγινε διεθνώς γνωστή το 2015, µε τα βιβλία Ο άνεµος που σαρώνει, Ladrilleros και ∆εν είναι ποτάµι. Το πρώτο της βιβλίο, Ο άνεµος που σαρώνει (Εκδόσεις Κλειδάριθµος), σάρωσε όχι µόνο τις πωλήσεις αλλά και τα εγκώµια των κριτικών, µεταφράστηκε σε 12 γλώσσες, µεταφέρθηκε στο θέατρο, στη µεγάλη οθόνη, έγινε όπερα στο Ρίο ντε λα Πλάτα και το 2019 τιµήθηκε µε το First Book Award Festival International of Edinburgh. Η συγγραφέας βρέθηκε στη βραχεία λίστα για το βραβείο Tigre Juan µε το βιβλίο της Ladrilleros, όπως επίσης και για τα βραβεία Rodolfo Walsh & Vargas Llosa µε το Chicas Muertas. Το ∆εν είναι ποτάµι συµπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα για το ∆ιεθνές Βραβείο Booker 2024.

«Η σιωπή» της Yrsa Sigurdardottir (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κωστής Κηλύμης)

«Η οχιά» του John Verdon (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Δημήτρης Αλεξίου)

«Σαν αέρας» της Άντα Ντ’ Αντάμο (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Δήμητρα Δότση)

«Το καπέλο του Ρέμπραντ και άλλες ιστορίες» του Μπέρναρντ Μάλαμουντ (εκδόσεις Καστανιώτη, μετάφραση Τόνια Κοβαλένκο)

Ο Μπέρναρντ Μάλαμουντ υπήρξε ένας από τους κορυφαίους Αμερικανοεβραίους συγγραφείς του 20ού αιώνα. Έγραψε οκτώ μυθιστορήματα και διακρίθηκε ως δεξιοτέχνης του διηγήματος. Γεννήθηκε το 1914 στη Νέα Υόρκη από γονείς μετανάστες που είχαν εγκαταλείψει τη Ρωσία. Ο πατέρας του διατηρούσε ένα μικρό μπακάλικο στο Μπρούκλιν. Έχασε τη μητέρα του όταν ήταν ακόμα έφηβος. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια και αργότερα δίδαξε επί πολλά χρόνια στο Κολέγιο Μπένινγκτον του Βερμόντ. Το πρώτο του βιβλίο, The Natural (1952), αφορούσε το μπέιζμπολ. Ακολούθησαν το μυθιστόρημα Ο βοηθός (1957), όπου αξιοποίησε προσωπικά του βιώματα, και η πρώτη συλλογή διηγημάτων με τίτλο To μαγικό βαρέλι (1958), με την οποία απέσπασε το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στην κατηγορία της μυθοπλασίας, το 1959. Με το μυθιστόρημα Ο μάστορας (1966) έλαβε για δεύτερη φορά το Εθνικό Βραβείο Βιβλίου στην ίδια κατηγορία καθώς και το Βραβείο Πούλιτζερ, το 1967. Το σύνολο του έργου του εντάχθηκε στη Library of America. Πέθανε το 1986.