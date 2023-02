Τι διαβάζουμε τώρα: Η HuffPost προτείνει 10 βιβλία για την άνοιξη

«Παρακαταθήκη» του Hernan Diaz (εκδόσεις Μεταίχμιο, μετάφραση Κάλλια Παπαδάκη)

«Ξανθές Ρίζες» της Μπερναρντίν Εβαρίστο (εκδόσεις Gutenberg, μετάφραση Αλέξης Καλοφωλιάς)

«Το πορτρέτο ενός γάμου» της Μάγκι Ο’ Φάρελ (εκδόσεις Ψυχογιός, μετάφραση Αύγουστος Κορτώ)

Η Μάγκι Ο’Φάρελ γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία το 1972 και μεγάλωσε στην Ουαλία και τη Σκοτία. Έχει εκδώσει το αυτοβιογραφικό αφήγημα I am, I am, I am: Seventeen Brushes with Death, που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των Sunday Times, και εννιά μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων: Όταν έφυγες… (Βραβείο Betty Trask), Το άλλο μισό της καρδιάς μου (Βραβείο Somerset Maugham), Όταν μου κράτησες πρώτη φορά το χέρι (Βραβείο Costa). Για το μυθιστόρημά της «Άμνετ», που επίσης κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, τιμήθηκε με το Women’s Prize for Fiction.