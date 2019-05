Game of Thrones: Τι με λες ρε Σάνσα; Κι εσύ ρε Γιάννη, τόσο μπαμπέσης;

Τελείωσε λοιπόν. Η σειρά- φαινόμενο, το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της τηλεόρασης έλαβε τέλος, με την αυλαία να πέφτει οριστικά στο « Game of Thrones » , το οποίο ξέφυγε από τα όρια της οθόνης και αποτέλεσε διεθνές, παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο από το 2011 που άρχισε να προβάλλεται μέχρι σήμερα. Για πολλούς, η τελευταία σεζόν ήταν αμφιλεγόμενη για πολλούς και διάφορους λόγους, με τους οποίους ο γράφων δεν συμφωνεί: Αυτό ήταν το Game of Thrones κυρίες και κύριοι- αυτό ήταν πάντα. Όχι όχημα προώθησης ιδεολογιών, ούτε επιβεβαίωσης θεωριών και «fan service», αλλά μια επική, δραματική σειρά- υπερπαραγωγή, οι ανατροπές της οποίας πιο συχνά άφηναν πικρή γεύση παρά το αντίθετο. Πολλοί γκρίνιαξαν για διάφορα, από τις τακτικές της μάχης στο Γουΐντερφελ μέχρι τους δράκους και την «πτώση» της Ντενέρις. Μπορεί να έχουν δίκιο ή άδικο (κατ’εμέ, το δεύτερο, μα περί ορέξεως κολοκυθόπιτα), και ναι, σίγουρα θα ήταν ωραία αν υπήρχαν πχ ακόμα δύο επεισόδια- ή και δέκα. Ή και δύο σεζόν ακόμα. Ή και δέκα. Τέτοια θα συζητάμε τώρα;

Ναι, ο Τζον Σνόου έμελλε να καταλήξει ξανά εκεί από όπου άρχισε, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο με τεράστιο προσωπικό κόστος - τον κύκλο ενός έντιμου στρατιώτη, που δεν έκανε πάντα τις σωστές επιλογές, αλλά (δυστυχώς ή ευτυχώς) έκανε πάντα αυτές που θεωρούσε πως ήταν το καθήκον του. Ναι, ο Τύριον, με όλες του τις αποτυχίες και τις...μετακινήσεις του ανά τις κυβερνήσεις ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να καταλήξει στη « Magna Carta» του Westeros. Ναι, το υπουργικό συμβούλιο του νέου βασιλιά είχε τους καλύτερους που θα μπορούσε να έχει, όποιοι και αν ήταν αυτοί και όπως και αν βρέθηκαν εκεί. Ναι, η Άρυα ακολούθησε το πεπρωμένο της , όπως ήταν αναμενόμενο να το ακολουθήσει . Και ναι, η Σάνσα τα κατάφερε να γίνει βασίλισσα του ΠΑΟΚ. Το φινάλε του Game of Thrones δεν άφησε κενά- και, από αυτή την άποψη, για μένα, ήταν ακριβώς αυτό που έπρεπε να είναι. Και χαίρομαι πραγματικά, γιατί ήταν αντάξιο μιας σειράς που θα αποτελεί μέτρο σύγκρισης για οτιδήποτε βγει από εδώ και στο εξής.

-Τζον Σνόου. Στρατιώτης, καθήκον, παλικάρι (με όλα του τα λάθη), «the shield that guards the realms of men», και όλα αυτά. Αλλά μισό λεπτό βρε Γιάννη: Δύο γυναίκες σε κοιτάξανε, ρε ζαγάρι, δύο, και στο τέλος και οι δύο πέθαναν στα χέρια σου, και τη μία μάλιστα (που όπως δείχνουν τα πράγματα ήταν μάλλον και αυτή που σε αγάπησε περισσότερο) την έσφαξες εσύ ο ίδιος, και τέρμα μπαμπέσικα κιόλας- «θα’σαι πάντα η βασίλισσά» μου τη μια στιγμή, άει της αγάπης μαχαιριά την άλλη. Είναι αντρίκια πράγματα αυτά ρε Γιάννη, που είσαι κι ανίψι/θετός γιος του Νεντ του Σταρκ; Δεκτόν, έσωσες τον κόσμο. Τράβα τώρα πίσω στον Έβρο να κάνεις χαβαλέ στους μείον 50 με τον Τόρμουντ και μην ξαναγυρίσεις αν δεν βγάλει ο ήλιος κέρατα. Ντροπή ρε Γιάννη. Ούτε ο Πήλιος ο Γούσης ρε Γιάννη. Την προδοσία πολλοί αγάπησαν, τον προδότη ουδείς.

-Μιλάει η Ντενέρις στην ταγματική και περιμένω να ακούσω από τους Unsullied κάτι σε «τι είπε ρε; Τι είπε; Για τιμητικές είπε τίποτα;» «Κατά δω κοιτάει, σκάσε».

-Κάνουν συμβούλιο οι αρχόντοι και οι καπεταναίοι του Γουέστερος, έχουν συμφωνήσει όλοι να κάνουν βασιλιά τον Μπραν τον Σταρκ, και πετάγεται η αδερφή του, Η ΑΔΕΡΦΗ ΤΟΥ ΡΕ, και τι τον λέει; Ζητάει αυτονόμηση επειδή «αδελφέ θυμήσου, εδώ είναι Βορράς». Τι με λες ρε Σάνσα; Σοβαρά; Κι ο αδερφός σου που πάει να γίνει βασιλιάς από πού είναι, από την Τρίπολη; Να σε βλέπανε οι συχωρεμένοι οι γονείς σου να σε καμαρώνανε. Λάμια.