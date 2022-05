Τι πίστευαν οι αρχαίοι Έλληνες και οι Ρωμαίοι για τα «εξωτικά» ζώα

Η θεωρία πως οι παραδόσεις, οι μύθοι κλπ βασίζονται σε έναν βαθμό στην πραγματικότητα έχει οδηγήσει σε πολλές νέες ερμηνείες πάνω σε αρχαίους θρύλους: Για παράδειγμα ο Αυστριακός παλαιοντολόγος Οθένιο Έιμπελ είχε τη θεωρίας πως ο μυθικός Κύκλωπας πηγάζει από κρανία μαμούθ που έβλεπαν οι αρχαίοι (με τη ρινική κοιλότητα να ερμηνεύεται ως μάτι). Η ιστορικός και λαογράφος Αντριέν Μέιορ στο βιβλίο της The First Fossil Hunters: Dinosaurs, Mammoths and Myth in Greek and Roman Times εκτιμά πως η συγκεκριμένη υπόθεση του Έιμπελ είναι μάλλον λανθασμένη, ωστόσο, όπως και να έχει, ο ίδιος είχε δίκιο ως προς το ότι οι αρχαίοι ερμήνευαν τον πραγματικό κόσμο μέσα από το πρίσμα της μυθολογίας και του θρύλου – και αυτό, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Big Think, προκύπτει σε μεγάλο βαθμό από πρώιμες περιγραφές εξωτικών ζώων που ζούσαν μακριά από τα όρια του αρχαίου ελληνικού κόσμου.