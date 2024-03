Ρασπούτιν: Η ιστορία της δολοφονίας του «Τρελού Μοναχού»

Η άνοδος του Ρασπούτιν στην εξουσία

Στο βιβλίο του «Rasputin: Faith, Power and the Twilight of the Romanovs» (2016) , ο ιστορικός Ντάγκλας Σμιθ έγραψε: «Οι διαβεβαιώσεις του Ρασπούτιν ηρέμησαν την ανήσυχη, στενοχωρημένη μητέρα και τη γέμισαν με ακλόνητη αυτοπεποίθηση. Εκείνη με τη σειρά της μετέφερε αυτή την εμπιστοσύνη στον άρρωστο γιο της». Πέραν από την ψυχολογική στήριξη στην τσαρίνα και τον Αλεξέι ο Ρασπουτιν επέμενε οι γιατροί να μην ενοχλούν πολύ τον πρίγκιπα.

Με την ιατρική γνώση να είναι περιορισμένη εκείνη την εποχή, η ασπιρίνη θεωρούνταν ως θεραπεία για τα πάντα.