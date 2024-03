Πόσο μπορεί να επηρεάσει το διεθνές εμπόριο η κατάρρευση της γέφυρας στη Βαλτιμόρη

via Associated Press

Τι ακριβώς συνέβη

Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει το συμβάν

Σύμφωνα με το Associated Press, ο Τζούντα Λεβίν, επικεφαλής ερευνών της Freightos, εκτιμά πως η κατάρρευση της γέφυρας δεν αναμένεται να επηρεάσει πολύ το διεθνές εμπόριο επειδή η Βαλτιμόρη δεν είναι μεγάλο λιμάνι για πλοία μεταφοράς κοντέινερ, μα οι εγκαταστάσεις της είναι πιο σημαντικές όσον αφορά σε αγαθά όπως αγροτικά μηχανήματα/ εξοπλισμός και αυτοκίνητα. Ωστόσο, μιλώντας στο BBC, o Μάρκο Φορτζιόνε, γενικός διευθυντής του The Institute of Export and International Trade, το οποίο αντιπροσωπεύει βρετανικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο διεθνές εμπόριο, είπε πως το συμβάν θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες, δεδομένου ότι «πάνω από 750.000 αυτοκίνητα και οχήματα πέρασαν από τη Βαλτιμόρη πέρυσι...αυτά είναι μεγάλα αμερικανικά brands και μεγάλα brands από το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ, από τη General Motors και τη Ford ως τη Jaguar Land Rover, τη Nissan, τη Fiat και την Audi...επιπλέον η Βαλτιμόρη είναι σημαντικός εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και αυτό έχει επιπτώσεις για το Ηνωμένο Βασίλειο και την ΕΕ...περίπου μισό εκατομμύριο τόνοι LNG φεύγουν από τη Βαλτιμόρη τον μήνα, οπότε οι επιπτώσεις από αυτό που συνέβη είανι σημαντικές και θα συσσωρεύονται» μέχρι να αρχίσει να λειτουργεί ξανά κανονικά το λιμάνι.