Τι γίνεται με τις υιοθεσίες στην Ελλάδα - Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει αισιόδοξα στατιστικά

In 2017, the total number of acts of adoptions 👧👦 amounted to 393, +77.8% in comparison with 2016 #PressRelease#Infographic#ELSTAT#ΕΛΣΤΑΤ#Greece#statistics#parents#childrenhttps://t.co/Viy7iZRGCQhttps://t.co/4EDpcWb10opic.twitter.com/bkRBxusXv3