Tiger Lillies: Διαδικτυακά και μεταμεσονύκτια με ένα online live

Μετά την ακύρωση της παράστασης τους στο Ηρώδειο, λόγω των πρόσφατων μέτρων για την εξάπλωσης του Covid-19 στην Αττική, οι The Tiger Lillies -Martyn Jacques και Adrian Stout- δίνουν ένα νέο, διαφορετικό ραντεβού με το κοινό τους, αυτή τη φορά για να παρουσιάσουν, σε ένα online live , το νέο τους άλμπουμ « Lemonaki », στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης 30 Σεπτεμβρίου προς Πέμπτη 1η Οκτωβρίου .

Έχουν εμφανιστεί live σε όλο τον κόσμο -από το South Bank του Λονδίνου μέχρι την ’Οπερα του Σίδνεϊ, ενώ το συναρπαστικό, μακάβριο show τους, «Shockheaded Peter», κέρδισε το 2002 δύο Olivier Awards.

Το 2018 οι Tiger Lillies συνεργάστηκαν με τον πολιτιστικό οργανισμό Yard Heads

στο Leith Theatre του Εδιμβούργου, για τη δημιουργία μιας μουσικής εκδοχής του έργου του Karl Kraus “The Last Days of Mankind” – βασισμένο σε ένα θεατρικό έπος που γράφτηκε τα χρόνια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και είχε χαρακτηριστεί ως «αδύνατο να παιχτεί».

Info

The Tiger Lillies Live from Athens!



Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, online concert, live from a secret place

στις 12:30 π.μ. (μετά τα μεσάνυχτα της Τετάρτης)



Τιμή εισιτηρίου:

Από 15,40 ευρώ.



Κράτηση Εισιτηρίων:

https://bit.ly/2ZZJdmI