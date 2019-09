Στη «σκιά» των UFO: Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιβεβαιώνει την αυθεντικότητα βίντεο με «άγνωστα εναέρια φαινόμενα»

Το αμερικανικό πολεμικό ναυτικό επιβεβαίωσε, σε μια σειρά δηλώσεων στην ιστοσελίδα The Black Vault, πως τρία βίντεο με UAP (unidentified aerial phenomena, άγνωστα εναέρια φαινόμενα, όπως αποκαλούνται επί της προκειμένης από το USN τα UFO- ATIA) που είχαν δημοσιοποιηθεί από τους New York Times και τη To The Stars Academy of Arts and Science (TTSA) είναι αυθεντικά.