Το «The Boy and the Heron» του Χαγιάο Μιγιαζάκι στην κορυφή του αμερικανικού box office

Η τελευταία ταινία του «maestro του animation», όπως χαρακτηρίζει το Variety τον Χαγιάο Μιγιαζάκι, «Το Αγόρι και ο Ερωδιός» («The Boy and The Heron») είναι πλέον η πρώτη original anime παραγωγή που κατακτά την κορυφή του αμερικανικού box office. Η ταινία του εμβληματικού σκηνοθέτη έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες το Σαββατοκύριακο φέρνοντας στα ταμεία 12,8 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με την εταιρία Comscore.

Το «The Boy and the Heron» σε παραγωγή του θρυλικού Studio Ghibli, για τη μεταγλωττισμένη στα αγγλικά εκδοχή συγκέντρωσε διάσημους ηθοποιούς που δάνεισαν τις φωνές τους όπως οι Κρίστιαν Μπέιλ, Ντέιβ Μπατίστα, Γουίλεμ Νταφόε, Μαρκ Χάμιλ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Φλόρενς Πιου.

Η ταινία «Renaissance: A Film by Beyoncé», σημείωσε μεγάλη πτώση και βρέθηκε στην έκτη θέση από την κορυφή, ενώ το «Τhe Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes» είναι στην δεύτερη και το Godzilla Minus One», στη τρίτη.