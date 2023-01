Το Avatar 2 ξεπέρασε τα 2 δισ. δολάρια σε εισπράξεις σε μόλις 6 εβδομάδες: Το ρεκόρ του Κάμερον

Μετά από μόλις έξι εβδομάδες στους κινηματογράφους, το επιτυχημένο σίκουελ του Τζέιμς Κάμερον «Avatar: The Way of Water» ξεπέρασε παγκοσμίως τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις. Είναι η έκτη ταινία στην ιστορία του σινεμά- και πρώτη στην περίοδο της πανδημίας- που φτάνει το ορόσημο, γεγονός που την καθιστά μέλος ενός ελίτ club μαζί με τις ταινίες Avatar, Εκδικητές: Η Τελευταία Πράξη, Τιτανικός, Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει και Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας.