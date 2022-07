To «Bullet Train» με τον Μπραντ Πιτ κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο

Μεταξύ των 17 ταινιών που θα προβληθούν στην Πιάτσα Γκράντε είναι το «Home Of The Brave» της Λόρι Άντερσον, το «Medusa Deluxe» του Βρετανού σκηνοθέτη Τόμας Χάρντιμαν και το γαλλόφωνο δράμα του Γερμανού σκηνοθέτη Kilian Riedhof «You Will Not Have My Hate», βασισμένο στη μαρτυρία ενός δημοσιογράφου που έχασε την σύζυγό του στην τρομοκρατική επίθεση στο Μπατακλάν το 2015.