«You Will Not Have My Hate»: Μια αληθινή ιστορία (χωρίς μίσος) από την επίθεση στο Μπατακλάν

Η αληθινή ιστορία ενός άνδρα ο οποίος προσπαθεί να ξαναχτίσει τη ζωή του χωρίς μίσος μετά τον θάνατο της γυναίκας του στην επίθεση του Μπατακλάν το 2015 στο Παρίσι. Αυτό είναι με δυό λόγια το στόρι της γαλλόφωνης ταινίας «You Will Not Have My Hate» που σύμφωνα με το Deadline θα κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο 75ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο (3-13 Αυγούστου) στην Piazza Grande.