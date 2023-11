Το Χόλιγουντ επιστρέφει στο κόκκινο χαλί: Χοακίν Φίνιξ, Μάικλ Φασμπέντερ, The Crown

via Associated Press

Την ίδια μέρα, ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Λίλι Γκλάντστοουν αναμένονται στην επίσημη προβολή του « Killers of the Flower Moon » που διοργανώνει η Ακαδημία των Όσκαρ -η ταινία που έκανε πρεμιέρα στις αίθουσες εν μέσω απεργίας δεν ανταποκρίθηκε εισπρακτικά στις προσδοκίες.

Από την άλλη, αρκετά event, όπως η παγκόσμια πρεμιέρα του «The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes» που πραγματοποιήθηκε χθες, 9 Νοεμβρίου, στο Λονδίνο είχαν ήδη ανακοινωθεί και η Ρέιτσελ Ζέγκλερ, ο Πίτερ Ντίνκλατζ και η Βαϊόλα Ντέιβις είχαν λάβει άδεια να παραστούν, καθώς το πρίκουελ είχε εξασφαλίσει ενδιάμεση συμφωνία πριν από τη λήξη της απεργίας.