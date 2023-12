The Vouliagmeni Peninsula: Το ειδυλλιακό μεσογειακό εστιατόριο που χρειαζόταν η Βουλιαγμένη

Μπαίνοντας στο The Vouliagmeni Peninsula Restaurant , όλα συνηγορούν στο να ρίξεις τόνους, να χαλαρώσεις και να απολαύσεις το φαγητό σου, τον καφέ, το κρασί σου. Οι natural earthy αποχρώσεις, το ξύλο και η φυσική πέτρα που κυριαρχούν σε συνδυασμό με το έντονο φυσικό στοιχείο που υπάρχει γύρω από το εστιατόριο δημιουργούν την τέλεια, χαλαρή ατμόσφαιρα για να απολαύσεις ένα μεσημεριανό φαγητό με παρέα, ένα επαγγελματικό ραντεβού συνοδεία φαγητού ή ένα dinner κάτω από τα αστέρια.

Η επίδρασή του The Vouliagmeni Peninsula Restaurant είναι μαγευτική: ακόμα και αν το επισκέπτεσαι για πρώτη φορά, σου βγάζει μια ζεστασιά, μια οικειότητα και μια καθαρότητα χωρίς πολλές υπερβολές ούτε στον χώρο, ούτε στην κουζίνα του. Σήμα κατατεθέν είναι η το μεγάλο δέντρο στο κέντρο του bar.

To The Vouliagmeni Peninsula Restaurant σερβίρει μια εκλεπτυσμένη σύγχρονη εκδοχή της μεσογειακής κουζίνας. Παρόλο που στον κατάλογο κυριαρχούν επί το πλείστον ιταλικά πιάτα, υπάρχουν στοιχεία από την ισπανική και την ελληνική κουζίνα, αλλά και μικρές διεθνείς πινελιές. Το μενού έχει επιμεληθεί ο εξαιρετικός Ιταλός σεφ Marco Calenzo που έχει μεγάλη παγκόσμια γαστρονομική πορεία, έχοντας εργαστεί σε θέσεις κλειδιά σε εστιατόρια που έχουν λάβει αστέρια Michelin, καθώς και σε σημαντικά εστιατόρια και ξενοδοχεία της αλυσίδας Four Seasons σε όλο τον κόσμο, ο Calenzo έχει αποδείξει την ικανότητά του να προσφέρει αυθεντικές και υψηλού επιπέδου γαστρονομικές εμπειρίες.