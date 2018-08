Το Hollywood δεν έχει κάνει πρόοδο προς τη διαφορετικότητα στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, την τελευταία δεκαετία

Πριν από λίγες ημέρες, ερευνητές της Σχολής Επικοινωνίας και Δημοσιογραφίας Annenberg του πανεπιστημίου USC, δημοσίευσαν τα αποτελέσματα της μελέτης τους σχετικά με τη διαφορετικότητα στη βιομηχανία του Hollywood...και αυτά δεν ήταν ενθαρρυντικά.

Η αναφορά, με τίτλο «Inequality in 1,100 Popular Films: Examining Portrayals of Gender, Race/Ethnicity, LGBT & Disability from 2007 to 2017», δείχνει ότι εδώ και μια δεκαετία και παρά τα κινήματα και τις εκστρατείες που έχουν δημιουργηθεί για την αλλαγή του φαινομένου, στην πραγματικότητα έχουν γίνει πολύ μικρά βήματα.

Πιο συγκεκριμένα, μια μικρή πρόοδος ένταξης, εμφανίζεται μόνο σε δημοφιλείς ταινίες που αφορούν στις γυναίκες, στις υπο-εκπροσωπούμενες φυλετικές/ εθνοτικές ομάδες, στην κοινότητα LGBT και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Η έρευνα εξέτασε 48.757 χαρακτήρες σε 1.100 «κορυφαίες ταινίες» από το 2007 έως το 2017. Πρόκειται κυρίως για ταινίες μεγάλων κινηματογραφικών στούντιο. Η αναφορά παρέχει μια «ανάλυση απουσίας», για να προσδιορίσει σε πόσες ταινίες λείπουν γυναικείοι χαρακτήρες από διαφορετικές ομάδες. Το 2017, 43 ταινίες δεν είχαν μαύρες γυναίκες, ενώ 65 αγνοούσαν αντίστοιχους ασιατικούς ή ασιατικο-αμερικανικούς γυναικείους χαρακτήρες και 64 δεν απεικόνιζαν κανένα χαρακτήρα λατινικής καταγωγής. Επιπλέον, σε 400 ταινίες από το 2014 έως το 2017, εμφανίστηκε στην οθόνη μόνο ένας χαρακτήρας τρανσέξουαλ.

«Το Hollywood πρέπει να προχωρήσει σε πράξεις από το να μιλάει για την ένταξη στην ουσιαστική αύξηση της εκπροσώπησης στην οθόνη για τις γυναίκες, τους μαύρους ανθρώπους, την κοινότητα LGBT ή τα άτομα με αναπηρίες. Η έλλειψη ένταξης στην οθόνη ταιριάζει και ξεπερνάται από τον αποκλεισμό πίσω από την κάμερα», δήλωσε ο Smith, ιδρυτής της Πρωτοβουλίας για την Ένταξη της Annenberg

Μια ματιά στο ποιος ηγείται του καστ των ηθοποιών, δείχνει ότι 33 από τις 100 κορυφαίες ταινίες του 2017 είχαν μια γυναίκα σε πρωταγωνιστικό ή συμπρωταγωνιστικό ρόλο. Τέσσερις από αυτές τις γυναίκες ήταν από μια υπο-εκπροσωπούμενη φυλετική/ εθνοτική ομάδα. Αυτά τα ευρήματα δεν έχουν κάποια αλλαγή από το 2016, ισχυρίζεται η μελέτη.

Η έκθεση εξετάζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο απεικονίζονται οι χαρακτήρες στην οθόνη, με έμφαση στους γονείς, τους σχετιζόμενους συνεργάτες, την ηλικία και τη σεξουαλικότητα. Σε συμφωνία με τα προηγούμενα χρόνια, οι γυναικείοι χαρακτήρες που εμφανίζονταν με αποκαλυπτικά ρούχα, εν μέρει γυμνοί ή αναφερόμενοι ως ελκυστικοί ήταν πάνω ήταν διπλάσιοι από τους άνδρες.

«Το Hollywood χρειάζεται απτές, εφικτές λύσεις που θα οδηγήσουν σε πραγματικό μετασχηματισμό. Το έργο μας φέρνει στο φως τα βήματα που μπορούν να αναλάβουν οι εταιρείες και τα άτομα, εάν θέλουν να δουν αποτελέσματα», πρόσθεσε ο Smith.