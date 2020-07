Το Λαύριο ως κορωνίδα της αρχαιο-μεταλλευτικής κληρονομιάς στον τόπο μας

NurPhoto via Getty Images Ο Ναός του Ποσειδώνα στο Σούνιο συνδέεται με τα πετρώματα της Λαυρεωτικής γης και συγκεκριμένα με τα λατομεία μαρμάρων Αγριλέζας.(Photo by Maria Chourdari/NurPhoto via Getty Images)

Σε συνέχεια, εντός του Ιουλίου, με απόφαση της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Ακίνητων Λαυρεωτικής (Δ.ΑΝ.ΕΤ.Α.Λ) του Δήμου, συστάθηκε Επιτροπή Διατήρησης και Ανάδειξης Γεωπάρκου (Ε.ΔΙ.Α.Γ.Ε.) Λαυρεωτικής. Υπενθυμίζεται ότι και παλαιότερα είχαν γίνει αξιόλογες προσπάθειες από διάφορους φορείς όπως το ΙΓΜΕ (νυν ΕΑΓΜΕ) και το Υπουργείο Πολιτισμού για την ένταξη στο παγκόσμιο δίκτυο γεωπάρκων και στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO αντίστοιχα, χωρίς όμως θετική έκβαση.

Η πολιτεία από την πλευρά της στοχεύει να αναμορφώσει το Μεταλλευτικό Κώδικα στα σημεία εκείνα που καθιστούν την μεταλλευτική κληρονομιά αφενός επισκέψιμη και αφετέρου επιδεκτική σε εναλλακτικές χρήσεις μετά το πέρας της όποιας μεταλλευτικής δραστηριότητας. Παράλληλα έχει εκδηλωθεί ζωηρό ενδιαφέρον από πολλούς φίλους και λάτρεις του Λαυρίου με πλήθος από αναρτήσεις στο διαδίκτυο σε εξειδικευμένα blogs και με επιστολές προς την πολιτική ηγεσία. Στο πρόσφατο διεθνές συνέδριο του ελληνικού ICOMOS (Νοέμβριος 2019) έγινε επίσης παρουσίαση από τους συγγραφείς του παρόντος καθώς και διεξοδική συζήτηση για το Λαύριο ως ορόσημο της γεω-μεταλλευτικής βιομηχανικής κληρονομιάς του τόπου μας!

Σημαντική επίσης συμβολή καταγράφεται από πρόσφατη μελέτη με χορηγία του ΣΜΕ και η οποία παραδόθηκε στο Δήμο, με θέμα : «Αξιοποίηση της μεταλλευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς με στόχο την τουριστική ανάπτυξη και την αύξηση της επισκεψιμότητας του δήμου λαυρεωτικής». Σύμφωνα με τη μελέτη αυτή προβλέπεται η δημιουργία ενός κεντρικού κτιρίου υποδοχής, ενημέρωσης, δραστηριοτήτων, ψυχαγωγίας και υποστήριξης των επισκεπτών του Λαυρίου (“HUB”). Το συντονιστικό αυτό κέντρο πληροφόρησης HUB, θα αποτελεί «χώρο πολιτισμού», θα συνδυάζει καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες αιχμής, βιωματικές αναπαραστάσεις και τη δυνατότητα οργάνωσης επιτοπίων περιηγήσεων (“on the field”).

Συμπερασματικά φαίνεται να έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για μία ολιστική προσέγγιση του θέματος της ένταξης της γεωλογικής, ορυκτολογικής, αρχαιολογικής, μεταλλευτικής – μεταλλουργικής, αρχαιο-βιομηχανικής Λαυρεωτικής στα παγκόσμια μνημεία της UNESCO. Είναι σίγουρο ότι ότι το Λαύριο με τον μοναδικό παγκοσμίως πολυδιάστατο χαρακτήρα του πληροί τα απαιτούμενα πολιτιστικά και φυσικά κριτήρια ένταξης στα πολιτιστικά μνημεία της UNESCO.

Εντούτοις, για να συμβεί αυτό απαιτείται να συνεργαστούν όλοι οι φορείς “γύρω από ένα τραπέζι” ώστε να υποβληθεί ένας ενιαίος και τεκμηριωμένος φάκελος με όλα τα δεδομένα και κυρίως τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του γεω-μεταλλευτικού Λαυρίου. Η πολυθεματική διάσπαση σε πολλούς εμπλεκόμενους φορείς και επιμέρους θεματικές ενότητες δεν πρέπει να αποτελέσει τροχοπέδη, αντιθέτως πρέπει να γίνει εστίαση του στόχου, ανάλυση των επιχειρησιακών βημάτων και άμεση έναρξη υλοποίησής τους (Εικ.18).

Ιδιαίτερη βαρύτητα κατά τη σύνταξη του φακέλου θα πρέπει να δοθεί στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι αλλά και οι νεότεροι μεταλλευτές όπως είναι οι μέθοδοι και οι τεχνικές που εφαρμόστηκαν και όπως αυτές εξελίχθηκαν διαχρονικά όπως επίσης και το σύστημα οργάνωσης της μεταλλευτικής δραστηριότητας.

Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά, οι πρωτοβουλίες θα πιάσουν τόπο. HicRhodus, hicsaltus.

