今年も行ってまいりましたの東北山菜旅! すっかり有名になったドラゴンアイの風景、ついに今年からロープが張られて観光地感が増しております… 鏡沼だけじゃなく、青と白と緑の景色はとにかく美しい! ※2019.5.18 #岩手 #秋田 #八幡平 #鏡沼 #ドラゴンアイ #八幡平アスピーテライン #残雪 #初夏の雪山 #行くぜ東北 #dragoneyelake #iwate #snowinjapan