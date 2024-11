Κι όμως το μέλι μπορεί να βλάψει τον οργανισμό μας αν προστεθεί σε ζεστά ροφήματα και γλυκά

Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να το προσθέσουμε στα ζεστά ροφήματα;

Δυστυχώς, όταν βάζουμε μέλι σε θερμοκρασία άνω των 40 C -50 C μειώνεται σημαντικά η ποσότητα των βιταμινών και των μετάλλων, ενώ σε θερμοκρασία άνω των 60 C βαθμών τα ένζυμα διασπώνται πλήρως και χάνουν τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Όταν σερβίρουμε ένα ζεστό ρόφημα, η θερμοκρασία συνήθως είναι στους 70 C -80 C βαθμούς. H θερμοκρασία σε αυτούς τους βαθμούς καταστρέφει μόνο τις θρεπτικές του ουσίες, αλλά δεν είναι βλαβερή για τον άνθρωπο. Ακόμα κι αν είναι σε παραπάνω θερμοκρασία, εξηγεί η κα Στρατουλάτ, η συγκέντρωση του μελιού στα ροφήματα είναι σε τόσο μικρή ποσότητα που η τοξικότητα που βγάζει είναι αμελητέα. Φυσικά, αυτό που είναι προτιμότερο, συνεχίζει η διατροφολόγος, είναι να αφήνουμε το ρόφημα μας να πάρει χλιαρή θερμοκρασία και τότε να προσθέσουμε το μέλι μας, ώστε να μη χάσουμε κανένα από τα θρεπτικά συστατικά του.